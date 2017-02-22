العصيمي : 79.65% من المعلمين والمعلمات حدثوا بياناتهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن نسبة من حدثوا بياناتهم من المعلمين والمعلمات حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 1438/5/24هـ بلغت 79.65%.

وطالب العصيمي العاملين على المسارعة في تسجيل بيناتهم، وذكر في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الثلاثاء نأمل من جميع شاغلي الوظائف التعليمية متابعة تحديث بياناتهم في نظام (نور) قبل إغلاق النظام في 1438/5/26هـ.