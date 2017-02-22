ولي ولي العهد يلتقي الفريق " بيكيت " ورئيس " ريثون " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، في مكتبه بالرياض، الثلاثاء (21 فبراير 2017)، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، الفريق توم بيكيت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في المجال العسكري، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين. وفي سياق موازٍ، التقى الأمير محمد بن سلمان، اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العام لشركة “ريثون”، د. توماس كينيدي.

تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون مع الشركة في المجالين الدفاعي والصناعي، والدور الذي من الممكن أن تقوم به الشركة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصناعات العسكرية، بحضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أحمد الخطيب، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، ورئيس شركة “ريثون” الدولية توماس فيكيولا، ورئيس الشركة في المملكة كورت آميند.