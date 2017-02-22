السلطات البرتغالية تحتجز الجاسوسة " صابرينا " في واقعة اختطاف الشيخ " أبو عمر " - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

قررت السلطات البرتغالية احتجاز صابرينا كان صدر بحقها حكم قضائي في إيطاليا على خلفية قضية خطف الشيخ أبو عمر المصري (إمام مسجد ميلانو).

واوضح المحامي ايمانويل ماجاليس سيلفا، الثلاثاء إن موكلته “صابرينا دا سوزا”، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والبرتغالية، أوقفت أمس (الاثنين)، ومن المقرر أن تودع سجنًا في مدينة بورتو البرتغالية، على أن تُرحّل خلال أيام إلى إيطاليا بعد معركة قضائية طويلة، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

يذكر ان الإمام المصري أبو عمر قد اختُطف في ميلانو عام 2003 في عملية منسقة بين أجهزة الاستخبارات الإيطالية والأمريكية، وفي عام 2012 أعلنت محكمة التمييز الإيطالية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 7 و9 أعوام بحق عسكري أمريكي و22 عنصرًا من عناصر “CIA” بينهم سوزا، التي خُففت عقوبتها لاحقًا إلى السجن 4 سنوات.

واعترفت “سوزا” وقتها بأنها عملت مترجمة للفريق الذي دبر الخطف، لكنها نفت أية مشاركة مباشرة في عملية خطف أبو عمر ،وكان القضاء البرتغالي قرر في يناير 2016 ترحيل سوزا، وبات الحكم نافذًا في يونيو، لكن تأخر التنفيذ بسبب عدة طعون.