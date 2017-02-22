بالفيديو.. اتليتكو مدريد يهزم ليفركوزن برباعية بدوري الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تغلب اتليتكو مدريد الإسباني علي مضيفه بايرليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب باي أرينا.

وافتتح التسجيل لاتليتكو مدريد اللاعب ساول نيجويز في الدقيقة 17 قبل أن يضيف زميله في الفريق أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 25 وفي الشوط الثاني أحرز كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن الهدف الأول في الدقيقة 48 إلا ان أتلتيكو مدريد أحرز الهدف الثالث عبر مهاجمه كيفن جاميرو في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 67 أحرز ستيفان سافيتش مدافع اتليتكو مدريد هدف في مرماه ليقلص الفارق إلي هدف واحد بعدها نجح فرناندو توريس في تسجيل الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.