باحث في الطقس: هطول أمطار متفاوتة غدا على معظم المناطق بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني بتمتع الرياض بأجواء شتوية لندنية ماطرة، غدًا الأربعاء، إضافة إلى هطول أمطار متفاوتة على مكة الطائف الباحة عسير القنفذة”.

وغرد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلا: “الرياض أربعاؤكم شتوي ماطر لندني بأمطار خفيفة”.

وقال “الحصيني” ‏بأن 52 يومًا بقيت على خروج برد ما يعرف “بياع الخبل عباته” ووضع مفكّرة زمنية لأيام الشتاء المتبقية على النحو التالي: “ينتهي البرد القارص 9 الشهر جمادى الآخرة المقبل، وينتهي البرد فلكيًا في 22 من الشهر نفسه، بينما ينتهي برد “بياع الخبل عباته” 18 من شهر رجب المقبل”.