بالفيديو.. فوز مثير لمان سيتي علي موناكو 5/3 بأبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مثيرا علي موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال اوروبا علي ملعب الاتحاد.

وأحرز رحيم سترلينج الهدف الأول لمانشستر سيتى في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل رادميل فالكاو لصالح موناكو في الدقيقة 32 بعدها أضاف زميله كيليان ممابى الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 40 الا أن سيرجو أجويرو عاد وسجل التعادل في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 61 عاد رادميل فالكاو وسجل الهدف الثالث لصالح موناكو قبل أن يتعادل أجويرو لصالح السيتى في الدقيقة 71 ثم سجل جون ستونز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 77 بعدها اختتم ليروي ساني الهدف الخامس في الدقيقة 83 من عمر المباراة .