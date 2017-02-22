بسبب الحفلات الغنائية.. رسالة اقتحامية تدعو لمناصحة رئيس هيئة الترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

بسبب الحفلات الغنائية.. رسالة اقتحامية تدعو لمناصحة رئيس هيئة الترفيه
أنهمرت رسائل على أجهزة عدد كبير من المواطنين المتنقلة تحمل دعوات للإنكار على هيئة الترفيه ، وشملت عدد من المواعظ ومذيلة برقم جوال يدعى بأنه الرقم الشخصي لمعالي الرئيس العام لهيئة الترفيه .
وتضمنت الرسالة الموحدة خطاباً وعظياً موجهاً للخطيب ينصح فيه بإيقاف الحفلات الغنائية في البلاد.
وتناقلت الرسالة على نطاق واسع حيث أكد العديد من الزملاء الاعلاميين وصولها لأجهزتهم؛ وبحسب خبير تقني فربما تم استخدام مواقع أجنبية متخصصة في تخمين ارقام الجوالات وإغراقها بالرسائل الدعائية.
كانت هذه الرسائل عرفها المجتمع مع ظهور خدمات الجوال ، ثم اختفت بعد ظهور منتديات الانترنت واتساع النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكنها عادت في الفترة الأخيرة ، ويهدف أصحابها للضغط النفسي والاجتماعي على الشخص المستهدف لثنيه عن قرار أو التأثير عليه.
علي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى لهيئة الترفيهية التوفيق والنجاح وإلى الأمام ولا تلتفتون للخلف
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
هذيلن الي يرسلون ويوجهون الرسائل الوعظية
بكرةالنهار تلقونهم جالسين فالصفوف الأمامية فالحفلات والمهرجانات….
والأيام تثبت لكم….
لأن مهي بأول مره….
وكم ياأشياء كانت محرمه فالماضي وسبق وتكلمت عنها فتعليقات سابقة.واليوم من كان يحرم تلك الأشياء حتى الأكل بالملعقة.أصبحوا أول من يصفق لها اليوم…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
أنا أقترح على الأخوان المعارضين لهيئةالترفية
أن يتقدموا بطلب وينشئوا هيئة ومهرجانات دينية..
يصير الي يبي هنا والي يبي هنا…
صدقوني أنه حل مناسب بدال ماأنتوا جالسين تعكووووون في شي أنتهى وبت الأمر فية..
متابع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
اللي اسمه القرني
تعتقد ان حكم الغناء والفسق والمجون ممكن يتغير…
اعوذ بالله من الجهل والكبر
اسال الله ان يعطيك قدر نيتك وتجدها في صحيفة اعمالك في يوم الحساب
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
المجون تحت مظله رسميه
لو شركة وطنيه استقدمة الفنانين
لتم محاسبتها ومعاقبتها
وتبرأت الجهات الرسميه منها
وانها لا تمثل المجتمع بل تمثل نفسها
سبق ان تكلمنا عن مجون ام بي سي
ومع ذلك لم يتغير شي حتى موقف الجهات الحكوميه
بل اعطوهم الدوري هديه في مخالفه للاوامر الملكيه
واصبحت في كل بيت اكثر من الماضي..
تم الغاء هيئة الامر بالمعروف
وذلك لصالح هيئة الفساد الترفيه
حتى لا تصادم الدوله نفسسها في اجهزه داخليه
عموما
انا ضد اي مهرجان دخيل بتلك الصوره
فقد راينا رسوم ووشوم لعبدة الشيطان الخ
لا يارك الله فيمن اتى بهم عن بكرة ابيهم
اللهم ان نبرأ اليك مما فعل المسؤولون السفهاء
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق متابع يكفي ارد علي القرني اللي مسوي الفاهم والفلاوي
اما علي اتمني اهله ويرحون للاحفلات قدامه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
أخي الفاضل…
تعليم المراءةقبل عدةعقود كان🚫
لبس المراءه للبنطال كان🚫
كرةالقدم والنظر لسيقان الاعبين كان🚫
الأكل بالملعقة والله عطاك يد فيها🖑
التصفيق كان🚫
بل حتى رفع الصوت فالمكبرات كان🚫
واليوم ماذا ترى!!!!
أنا أشوفهم اليوم أول من يتهافتون هؤلاء الي كانوا يحرمون…
ولعلمك أنا ماأؤيد الموسيقى والغناء
مع أن بعض الدعاة يقولون مافيها شي أن كانت متزنه..وأنا أقف حائر هنا🤔
وصدقني أني أفرح لاسمعت عن محاضرات أو مسرحيات دينية وثقافية
وأحضرها….
ومن يحضرون لمهرجانات الترفية سيحضرون للمهرجانات الدينية
ترى الناس فيهم خير…
لكن الناس مشغلين نفوسهم هيئةالترفيه وهيئةالترفية…
ويبون يعالجون الأمر بزند أبوهيدة..
وفي حلول أخرى كما سبق وأقترحت أو مشابهه
لكن الطبع يغلب التطبع…
وشكرا
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
أنا مابدخل معكم في جدال…ولست وزير الترفية
لكن من سوء حظكم أن شوري من راسي…
ماني من الي تحدد لي الناس وين أروح وأيش أسوي
وراحة بالي وين ماأبلقاها أبروح لها..
وكلن بيحاسب لوحده….
مواطن سعودي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
الشعب السعودي النبيل المحافظ المتدين الكريم يرفض الفسوق والمجون والرقص والغناء والانحلال والذي يحرمه الدين وترفضه القيم والعادات السعودية
حسبنا الله ونعم الوكيل على الفساد
والمفسدين
علي البلوي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم يارب انصر الاسلام والمسلمين
واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين
من شر الكفار والمشركين
و من كيد العلمانيين والليبراليين
اللهم امين يارب العالمين
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 شهور
والله والله والله اخوف ما أخافه أن يهلكنا الله بسبب هؤلاء الجهله والمؤيدين المطبلين حسبناالله ونعم الوكيل وبس
متابع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى :(ماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان تكون لهم الخيرة …)
الله سبحانه خلق وملك وأمر ويجب علينا التسليم
فكيف تقول شوري من راسي
يا اخي ماهو عناد القران موجود بين ايدينا افتح واقرا وتدبر ولاتاخذك العزة بالاثم
والله لو اخذ الله نعمة واحدة ..سمع بصر مشي والله لن تستطيع ان تردها
الا له الحكم والامر سبحانه
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
جزاك الله خير ونصيحتك أوصلت…مع العلم أني لاأؤيد مثل هذي الرسائل الأقتحامية..
خصوصآ أنها تأتي من مواقع أجنبية متخصصه في تخمين أرقام الجوالات…
غير ماتسببه من ضغوط نفسية على الأشخاص المرسلة اليهم….
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
الشعب لايريد هيئه الترفيه ( الفساد والانحلال) يامن تؤيدون هذه الانحراف والله نتوقع ان ينهار البلد بغضب الله وان نصير لاجئين مثل السوريين المملكه بلد الرسول (ص) تختلف عن غيرها ولايجوز هذا الانحلال من يريد الفسق يسافر له خارج المملكه اما اماكن مقدسه وانحراف اخلاقي وتقولون وناسه اتقو الله قبل ان يخسف بنا
الواقع[ عدد التعليقات: 4261 ] نشر منذ 3 شهور
اظربوا أفكار داعش ومناصريهم والذين ينكرون عن انفسهم التطرّف والتشدد بالترفيه والمهرجانات والفنون الشعبية وبث روح الفرح والسعادة ولعنة الله على البغدادي. وأشكاله المندسين القبوريبن
ابوضاري3[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الراسائل والشوشرة لا تأتي إلا من تنظيم ومنظمة داخلية تريد زرع الفوضى والتشكيك على السلطات الأمنية متابعتها ليس لأجل الترفيه فقط فمن لدية هذه المنظومة من العمل والتشوويش يجب أن يسائل
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
من جرف لدحديره وياقلبي لاتحزن
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
تكمن المشكلة لدى الكثير في مفهوم الترفيه ..
فالوزارة اعطوا الضوء الاخضر … !! لكن للاسف المحسوبين علينا كسعوديين ممن لايعرفون العادات والتقاليد والضوابط الشرعيه اخذو الموضوع … سردح مردح ..هز ياوز ….
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 شهور
ستقف هذه الهيئة الآثمة ومن أمر بها وسعى في إنشائها بين يدي الله .. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا نصير زي أبووجهين ؟
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
USHI DTIL FS ترجموها
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
الحسام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)
الحسام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)
اللقمان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
القاعدة تقول ما اتمناه لغيري فأنا اول منه
يعني اذا اسمح للبنات ان يحضروا لهذه الاماكن فأهلي اولا منهم.
اللقمان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
فا أهلي اولى منهم
عرابي سند[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
مفارقات عجيبة … الخطباء والدعاة والمصلحون ومعلموا تحفيظ القران يوقفون ويحاربون اعلاميا على الملأ اما المغنون والمطربون والفاسدون يفتح لهم الباب بل ويستقدمون من الخارج ويدفع لهم مبالغ طائلة لنشر غثاءهم !!
سيهون[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر من هذا القرار اخاف ربي يسلط علينا الشيعة وإيران بسبب الفساد والمجون والغناء كفاية القنوات مليئة بالاغاني والدول المجاورة مثل دبي والكويت والحينه جت على بلاد التوحيد حسبنا الله ونعم الوكيل
مينهو[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 شهور
يعني الترفيه ما يكون الا بالغناء في أشياء كثيرة جميلة جدا غير الترفيه الغنائي ما عندهم إلا الأغاني ترى والله كثرها تجيب الغثيان وقساوة القلب
ساري[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 3 شهور
شورك خايب مثلك
سيف[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 3 شهور
اقترح على هيئه الترفيه ينتجون فيديو كليب طلع البدر علينا .