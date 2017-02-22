 تعليق شايع شراحيلي بعد توقيع عوض خميس للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. تعليق شايع شراحيلي بعد توقيع عوض خميس للنصر

تعليق شايع شراحيلي بعد توقيع عوض خميس للنصر




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور

لاعب غبي في نادي عبي

من البدايه انا ضد تسجيل اللاعب في الهلال
والحمدلله ما مشت الصفقه

ان كان الهلال زعيق
فالنصر نعيق

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 شهور

صملة الرجال
هم جمهور عمان الي وقفوا مع الزعيم الي ينافس على جميع البطولات وهدفه دائما الذهب فريق يعشقه جميع العرب ويحترمه جميع الفرق
اما نملة الفقر
متجمعين على كيكه وهذي بطولاتهم
لاحتراف عندهم ولااحترام يحسبون دق الخشوم بالخيانه
ونقض العهود

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 3 شهور

المدعو هلالي وبس لا تنسى انت وجماهيركم لبس البراقع ؟؟!

[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههههه سحب عليهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

فلفل ورجع بين فلافل ..وين المشكله يا جمهور الحفايظ

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور

وانت يا شايع هيا تعال من يوم قابل شراحيلي ضاعت علومه جــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــي

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور

مشكلة لبس البراقع بس انت شلون تدور احد منك وفيك من اللي يلبسون براقع

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 شهور

حتى لو يتوقف
سحب على نادي الفساد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه