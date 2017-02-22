تعليق شايع شراحيلي بعد توقيع عوض خميس للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 27
مايو
لاعب غبي في نادي عبي
من البدايه انا ضد تسجيل اللاعب في الهلال
والحمدلله ما مشت الصفقه
ان كان الهلال زعيق
فالنصر نعيق
صملة الرجال
هم جمهور عمان الي وقفوا مع الزعيم الي ينافس على جميع البطولات وهدفه دائما الذهب فريق يعشقه جميع العرب ويحترمه جميع الفرق
اما نملة الفقر
متجمعين على كيكه وهذي بطولاتهم
لاحتراف عندهم ولااحترام يحسبون دق الخشوم بالخيانه
ونقض العهود
المدعو هلالي وبس لا تنسى انت وجماهيركم لبس البراقع ؟؟!
ههههههههههههههههههه سحب عليهم
فلفل ورجع بين فلافل ..وين المشكله يا جمهور الحفايظ
وانت يا شايع هيا تعال من يوم قابل شراحيلي ضاعت علومه جــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــي
مشكلة لبس البراقع بس انت شلون تدور احد منك وفيك من اللي يلبسون براقع
حتى لو يتوقف
سحب على نادي الفساد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
التعليقات مغلقه
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
لاعب غبي في نادي عبي
من البدايه انا ضد تسجيل اللاعب في الهلال
والحمدلله ما مشت الصفقه
ان كان الهلال زعيق
فالنصر نعيق
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 شهور
صملة الرجال
هم جمهور عمان الي وقفوا مع الزعيم الي ينافس على جميع البطولات وهدفه دائما الذهب فريق يعشقه جميع العرب ويحترمه جميع الفرق
اما نملة الفقر
متجمعين على كيكه وهذي بطولاتهم
لاحتراف عندهم ولااحترام يحسبون دق الخشوم بالخيانه
ونقض العهود
عبدالله[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 3 شهور
المدعو هلالي وبس لا تنسى انت وجماهيركم لبس البراقع ؟؟!
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههه سحب عليهم
منصور الزعيم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
فلفل ورجع بين فلافل ..وين المشكله يا جمهور الحفايظ
سعيد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
وانت يا شايع هيا تعال من يوم قابل شراحيلي ضاعت علومه جــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــي
زعيم من يومه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
مشكلة لبس البراقع بس انت شلون تدور احد منك وفيك من اللي يلبسون براقع
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 شهور
حتى لو يتوقف
سحب على نادي الفساد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه