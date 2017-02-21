جلاكسي نوت ٧ يعود للأسواق مجددا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

ذكرت تقارير كورية أن شركة سامسونج تفكر في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.

واعتبر هاتف جلاكسي نوت 7 عند ظهوره في السوق وبحسب المختصين أحد أفضل هواتف شركة سامسونج خاصة وهواتف أندرويد عامة، ويبدو أن الشركة لا تزال تحاول تسويقه وتقليل خسارتها الكبيرة التي منيت بها جراء سحبه من السوق وإيقاف تصنيعه بعد حوادث احتراق وانفجار بطارية الجهاز.

وتفكر الشركة بالأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام بسبب صعوبة عودة إطلاقها للهاتف ضمن الأسواق الأوروبية والأمريكية بعد الحظر الذي شهده الهاتف من قبل المنظمين، وكانت الشركة الكورية قد أصدرت في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني نتائج التحقيقات الداخلية المفصلة فيما يخص الهاتف.

وألقت الشركة باللوم فيما يخص تحقيقاتها المتعلقة بالانفجارات التي تعرضت لها الهواتف إلى اثنتين من المشاكل الداخلية المتعلقة بالبطاريات التي جرى استعمالها ضمن الهاتف، وتمتلك سامسونج حالياً ما يصل إلى 2.5 مليون هاتف نوت 7 ضمن المخازن بعد أن ضحت بحوالي 20 ألف هاتف ضمن التحقيقات لتحديد المشكلة. وسوف تحتوي الهواتف المجددة على بطاريات بسعة بين 3000 و3200 ميلي أمبير، بينما احتوت الهواتف الأساسية على بطاريات بسعة 3500 ميلي أمبير.

و تكهنت وكالة رويترز في تقرير نشرته الشهر الماضي إلى إمكانية قيام الشركة الكورية بإعادة هواتف نوت 7 إلى السوق مرة أخرى. ولم يتطرق التقرير إلى جدول زمني لموعد بدء عملية شحن الهواتف المجددة، مع وجود احتمالات تتعلق بإمكانية تأجيل البدء بشحن الهواتف حتى تقوم سامسونج بكشف النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة جالاكسي إس 8، والذي يفترض أن تكشف عنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.