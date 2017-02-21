 أول جلسة تصويرية لابنة مريم حسين - صحيفة صدى الالكترونية

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أول جلسة تصويرية لابنة مريم حسين

أول جلسة تصويرية لابنة مريم حسين
نورة الشهري(صدى):

نشرت النجمة المثيرة للجدل مريم حسين صورة من كواليس جلسة تصويرية خاصة ، قررت أن تخضع ابنتها لها.
وعبرت مريم عن فرحها بهذه الجلسة ، وقررت أن تخضع هي لجلسة مشابهة في القريب العاجل.

يذكر ان مريم شاركت فيديو بعد انجابها ابنتها أميرة، بعد “الهوشة” مع زوجها عارض الأزياء والممثل السعودي فيصل الفيصل الذي اتهمها بالحمل قبل الزواج.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور

شجعيها ياقدوتها أنتي….
الله يعيننا على مسلسل أنتفاخ الكروش ماقبل الزواج…
وعريس الترقيع…

[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور

شغاله قاعده تنظف وين البنوته 😆

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

ما غير الشغالة 😒