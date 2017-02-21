أول جلسة تصويرية لابنة مريم حسين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت النجمة المثيرة للجدل مريم حسين صورة من كواليس جلسة تصويرية خاصة ، قررت أن تخضع ابنتها لها.

وعبرت مريم عن فرحها بهذه الجلسة ، وقررت أن تخضع هي لجلسة مشابهة في القريب العاجل.

يذكر ان مريم شاركت فيديو بعد انجابها ابنتها أميرة، بعد “الهوشة” مع زوجها عارض الأزياء والممثل السعودي فيصل الفيصل الذي اتهمها بالحمل قبل الزواج.