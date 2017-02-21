أطعمة تقتل السرطان وتعالج الالتهابات المعوية والسكري - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

هناك أطعمة بطبيعتها تحمينا من الأمراض المتنوعة، والبطاطس واحدة منها فهي من الأطعمة الخارقة التي تمتلك قدرات كبيرة على معالجة الأمراض لا سيما السرطان والسكري والقلب والكبد.

إن الخصائص العلاجية للبطاطس النيئة معروفة في العلاجات القديمة ولكن رغم ذلك ما زال هناك اعتقاد بأنه لا ينبغي استهلاك البطاطس النيئة. وهذا غلط لأن الشكل النيء من البطاطس مفيد جداً للصحة.

بسبب سوء الاعتقادات المتعلقة باستهلاك البطاطس، هناك اعتقاد خاطئ أنه ينبغي تقشير البطاطا قبل أكلها بسبب سمية قشرتها.

الحقيقة أن قشرة البطاطس المزروعة عضوياً لا تحتوي على مواد مؤذية، فالخطورة تكمن في السولانين ( السم الموجود في أجزاء البطاطا المخضرة أو المبرعمة). ولكن إذا كانت البطاطس على هذه الحالة، يمكنك إزالة القشرة قبل استخدامها.

البطاطس كعلاج لأمراض عديدة :

كتب الكثير من الخبراء البارزين عن الخصائص العلاجية لعصير البطاطس.

يعتقد العلماء أن عصير البطاطس دواء طبيعي لمعالجة التهابات الأمعاء التي هي أحد الأمراض الشائعة في العصر الحديث.

ينصح العلماء بأخذ ملعقة كبيرة من عصير البطاطس على أن يُخفف بالقليل من الماء، وذلك قبل نصف ساعة من وجبة الفطور، الغداء والعشاء.

لمعالجة الإثني عشري والمعدة يُنصح بأخذ 50 ملليتر من عصير البطاطس على معدة فارغة ومن ثم 50 ملليتر قبل الغداء والعشاء بساعة .

ويشير الأطباء إلى أن عصير البطاطس فعال في تخفيض سكر الدم وفي معالجة أمراض الرئة حتى الخطر منها(emphysema).

يقول الراهب البوذي توميزاوا مؤلف كتاب: “الطريق إلى أسلوب العيش الصحي : السرطان شيء لا يخيف” إن استهلاك كوب من عصير البطاطس قد يساهم في معالجة السرطان والسكري وغير ذلك من الأمراض الخطرة.

اليوم تبين الأبحاث العلمية أهمية عصير البطاطس في معالجة السرطان.

وتمكن البروفسور كاغمين من جامعة أكيتا ( اليابان) من عزل المادة الموجودة في البطاطس النيئة التي تبين مدى فعاليتها في كبح نمو الخلايا السرطانية عند الفئران. وقد تم نشر نتائج هذا البحث في المؤتمر العالمي لمحاربة السرطان الذي انعقد في اليابان. وشرب عصير البطاطس أداة فعالة في تقوية الجهاز المناعي وفي التخفيف من أوجاع الرأس وآلام الحيض.

إذا شعرت بالإرهاق والتعب، اشرب عصير البطاطس مع الجزر والتفاح مرة صباحاً ومرة عشاءً وستستعيد نشاطك.

فوائد عصير البطاطس :

يقوي المناعة

ينظف الجسم من السموم

يخفض السكري

يعالج أمراض البشرة

يحارب السرطان

يساعد في معالجة أمراض الكبد والكلى

يحمي من أمراض القلب والشرايين

تساهم قشرة البطاطس في المساعدة على تنظيف الجسم من السموم كما أنها مصدر للعديد من العناصر الغذائية.

إذا استهلكت البطاطس غير المقشرة لا سيما منها النيئة، سيحصل جسمك على مكونات قيمة كالكاربوهيدرات والبروتينات والفيتامين C وال B6 والبوتاسيوم والحديد والمغنيزيوم والزنك.

من الهام أن تعرف أنك تخسر الفيتامين C عندما تطهو البطاطس وهذا حقاً مؤسف لأن حبة بطاطس متوسطة الحجم تحتوي 27 غ من هذا الفيتامين أي ما يعادل 45 بالمئة من الحاجة اليومية من الفيتامين C.

إضافة إلى الفوائد التي ذكرناها، تعتبر البطاطس فعالة جداً في معالجة مشاكل البشرة فهي تضفي على البشرة الرونق وتخلصها من حب الشباب والرؤوس السوداء.

وبسبب خصائصها المطهرة، تعتبر البطاطس منظفاً عظيماً للبشرة، ولأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين Cوالنشويات، نجدها تغذي البشرة وتحميها من الشيخوخة. إذا قمت ببشرها ووضعها كقناع على البشرة، ستعمل على تنظيف البشرة وشدّها.

أضف إلى ذلك أنها تساعد في محاربة السلوليت. ولهذه الغاية، يمكن ببساطة حفّ المناطق المصابة بالسلوليت بشرائح البطاطس النيئة.

تحضير عصير البطاطس:

تحضير عصير البطاطس سهل. أولاً اغسل حبتي بطاطس حجم متوسط وأزل القشرة والجزء المخضر منها.

ومن ثم قطّعها إلى شرائح رفيعة وضعها في الخفاق الكهربائي.

اشرب عصير البطاطا للوقاية من السرطان في الصباح على معدة فارغة قبل الغداء والعشاء. ينبغي شرب العصير طازجاً ويمكنك مزج عصير البطاطس مع الخضار والفواكه كالتفاح والجزر وعصير الليمون الحامض والعسل لتحسين الطعم.