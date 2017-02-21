بلدية وادي بن هشبل تصادر كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

صادرت الرقابة الصحية ببلدية وادي بن هشبل يوم أمس الاثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها .

جاء ذلك من خلال جولاتها الرقابية المعتادة على المحلات التجارية على جميع المحلات عامه ومحلات المواد الغذائية بشكل دقيق ومكثف.

وتمت خلال الجوله مصادره العديد من المواد الغذائية التالفة والمنتهي تاريخها والغير صالحه للاستهلاك البشري .حيث تم مصادرتها ومن هناك للإتلاف.

هذا وقد شدد رئيس بلدية وادي بن هشبل المهندس إبراهيم القرني على تلك المحلات متوعدا بتطبيق اشد العقوبات والغرامات على تلك المحلات التي تحاول تعريض حياة المواطنين للتسمم والخطر.

وأضاف القرني إلى أن الحملات التفتيشية الموسعة والمفاجئة التي تقوم بها البلدية مستمرة، وتهدف إلى تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والتي تأتي حرصاً منها على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين .