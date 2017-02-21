طريقة جديدة للحصول على شفاه ممتلئة - صحيفة صدى الالكترونية

طريقة جديدة للحصول على شفاه ممتلئة
يلجأ الكثير الى التقاط النصائح الجمالية من السيدة الفرنسية، وفقط عندما ظننا أن كلّ أسرارها الجمالية باتت في متناول أيدينا، ها نحن نتعلّم أمراً جديداً، سنزيده على معرفتنا الواسعة للمكياج الفرنسي.
يستخدمن الفرنسيات كريم العيون للحصول على شفاه ممتلئة نعم، إنها حقاً صدمة… ولكن إليكِ التفسير المنطقي لهذه الخطوة.
البشرة المحيطة بالعين رقيقة جدا، كذلك الشفتين، وقد تم تصميم كريم العين لتلبية حاجات هذه الطبقة الرقيقة والحسّاسة جداً من الجلد والعناية ببشرة هذه المنطقة.
بعبارةٍ أخرى، تماما مثلما يقوم كريم العين بملئ الجلد في منطقة العين، سيقوم بالشيء نفسه لشفتيكِ.
التطبيق سهل جداً، فقط ضعي من كريم العيون على شفتيكِ مرتين يومياً، في الصباح والمساء، وستلاحظين الفرق في أقل من شهرٍ واحد.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
وهن ليش ينفّخن براطمهن ؟؟؟ يعني على شات يسلّم علاها رجالها ؟؟ وهي جايه
من سفر يوم يسلم علاها ؟؟؟
اذا لزم الامر انه يسلّم علاها فهو يبا يسلّم على خدودها وصلى الله وبارك
وش يبا ببراطمها وسعابيلها وععععععع انحاشوا عن سعابيل الأنثى لاتجونها
ثم تعديكم بالرخامه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين💞
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
نفسي انفخهاا بس حرامم 🙄😢
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
وع يا سوماوش تبين فيها ❤😊😊😂😂احسن وسط مو براطم استغفر الله😊😊😂😂 وتنفيخ وتغيير خلقه الله الله لا يبلانا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
والله يا بنات اللي تنفخ شفايفها تذكرني ببراطم الناقه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
والله انها تجنن ي قحوطهه النفخ الوسط الحلو مو البشع ذاكك
💋👄👄👄👄👄 لكن حرام تغييير خلقةة الله 😆😆😊😊 بعدين بغير اسمي الى سوماوش عاجبني 😂😂😂😂😂😂
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله انك صادقه لو مالنفخ حرام سويته 😥😥
جتني فتره نويت والله….. وماخليت شيخ مارسلت له فتوى وكلهم نفس الرد 😓😓 وحز بخاطري انلعن واخرتها للتراب وتعوذت من ابليس وبطلت
ورحت لفيت كل الصيدليات واخذت كريم من عندهم ع اساس يعطي امتلاء نوعا ما…والله ماشفت شي 😓😓
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
مافيه شيخ بيفتي بجواز تغيير خلق الله مافيه حتى مخرج يعني 😁 والكريمات ذي مؤؤقتهه مو زي النفخ 🙄😏
حتى عالميكب تجي البراطم تخرفن وهي مليانه ومعبايه رؤج
😆😅.. يالله الله خلقنا في احسن تقويم وراضين بخلقتناا الحمدلله 😊😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه سوما وش طيبب غيربه كذا 😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
والله مافيه احلا من الطبيعه بكل شي يا بنات انا بشوف بالتلفاز على قوله دنو هههههه انخرع جد اسستغفر الله لنا ولهم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
انا قصدت غلطتك في اسمي وانتي تكتبي 😅😅😅
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه والله ماغلطت تري حبيت ادعلك سوما😊😂 وش مالها شغل ههههه هي سوال وش تبين فيها هههههه بس انتي مافهمتي هههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
ادلعك ههههه بس هي جت جنب بعض 😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
والا الغلطات يابنات الله يعينكم علي يبي لكم مترجم😊😂😂😂😂😂 كمان جوالي ينقزمدري علامه على ان راعيته عجوله هههههه وين غرام لها فتره ماله حس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
😆🌚😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
تعالي كلي معي اسوووم انتي والبنات هههه مكرونه فلافل 😭😊😊😂😂اتعبتني الفلافل😊 الحمدلله بس اختي الله يسامحها 😂😂وانا اذا جوعانه مافكر انها بتظرني الين اشبع هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه أكل اخر الليل هذا سحور والا عشاء ههههه ما شاء الله عليكم بالعافيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14962 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10551 ] نشر منذ 3 شهور
النفخ الحين تعدى البراطم والمؤخره وراح لمكان اخر ….. ماني فاهم ايش يصير شكله اذا نفخوه . كأنه ارنب مرهطه .
لا حول و لا قوة الا بالله . يمكن يجي يوم ينفخون العيون والاذاني والانف
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
مكرونة فلافل اكله جديده هذي ي جنوبية ممكن تسدحين لنا صورة الأكلة ف الصحيفة عشان نشوفها
ابن الجنوب[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم شوفيلك نحلة أو اي شي يقرصك يمكن ينفع لفترة طويلة ف النفخ هههههه