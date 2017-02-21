طريقة جديدة للحصول على شفاه ممتلئة - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يلجأ الكثير الى التقاط النصائح الجمالية من السيدة الفرنسية، وفقط عندما ظننا أن كلّ أسرارها الجمالية باتت في متناول أيدينا، ها نحن نتعلّم أمراً جديداً، سنزيده على معرفتنا الواسعة للمكياج الفرنسي.

يستخدمن الفرنسيات كريم العيون للحصول على شفاه ممتلئة نعم، إنها حقاً صدمة… ولكن إليكِ التفسير المنطقي لهذه الخطوة.

البشرة المحيطة بالعين رقيقة جدا، كذلك الشفتين، وقد تم تصميم كريم العين لتلبية حاجات هذه الطبقة الرقيقة والحسّاسة جداً من الجلد والعناية ببشرة هذه المنطقة.

بعبارةٍ أخرى، تماما مثلما يقوم كريم العين بملئ الجلد في منطقة العين، سيقوم بالشيء نفسه لشفتيكِ.

التطبيق سهل جداً، فقط ضعي من كريم العيون على شفتيكِ مرتين يومياً، في الصباح والمساء، وستلاحظين الفرق في أقل من شهرٍ واحد.