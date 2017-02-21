مسؤول أمريكي: الهجوم على الفرقاطة السعودية تم عن بعد - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول أمريكي: الهجوم على الفرقاطة السعودية تم عن بعد
قال مسؤول بحري أمريكي كبير أن القارب الحوثي الذي هاجم الفرقاطة السعودية يوم 30 يناير في البحر الأحمر، وانفجر بها، والذي ذُكر سابقًا أنه عمل انتحاري، لم يكن إلا قاربًا تم التحكم فيه عن بعد.
وأوضح نائب الأدميرال، كيفن دونيجان، قائد الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، وفق “ديفنس نيوز” أن تقييمه هو أن ما استُخدم في مهاجمة الفرقاطة كان قاربًا من دون قائد، يُتحكم فيه عن بعد.
وأضاف أن الهجوم على الفرقاطة السعودية كان أول استخدام مؤكد لمثل هذا السلاح، الذي يمثل تهديدا واسعًا أكبر من الزوارق الانتحارية التقليدية، ويظهر بوضوح أن هناك قوات خارجية تساعد الحوثيين. ويعتقد دونيجان أن ذلك القارب حصل عليه الحوثيون من إيران، وبرغم أنه غير متأكد من أنه صناعة إيرانية، إلا أن إنتاجه مدعوم من قبل إيران.
وعبر دونيجان عن القلق تجاه حيازة الحوثيين مثل هذا السلاح، أولا لأن هذه النوعية من الأسلحة ليس من السهل تطويرها، حيث حاولت العديد من الجماعات الإرهابية ذلك سابقًا، وهي ليست من اختراع الحوثيين، ما يشير بوضوح إلى وجود من يدعمهم.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
طيب طلع عن بعد ولا قرب وش استفدنا من تحليلكم والله مانجس منكم غير الرافضة المجوس
كلاب الكلب الخميني لعنة الله عليكم انتم وهم
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
كنك يابو زيد ما غزيت عارفين ان وراهم ايران لكن اللي ورا ايران من !!
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الواقع[ عدد التعليقات: 4254 ] نشر منذ 3 شهور
نتمنى الاستغناء عن امريكا واظهار قوتنا وهو تكوين جيش مليوني وصواريخ صينية جديدة مداها 5000 الاف كليو متر وشراء 150 مقاتلة جديدة وفرقاطات مدمرة تسحق اي دولة وكذلك العودة للزراعة والاستثمار داخل بلادنا ليكون هناك اكتفاء ذاتي وفتح الاستثمار وعدم فرض اي تعقيدات او قيود على القطاع التجاري بكافة أنواعه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم- لدغه قويه ما تناقلتة المواقع لصوره العمل الارهابي كان في الامكان التعامل معه في خلل المبررات والاعذار ولاسباب وووو ما يكفي هذه فرقاطه مهي هايلكس غمارتين.
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
دق كاسين ومسكت معه الا يطلع ويصرح … والمصيبة انه ماجاب جديد ..!!
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
انا ما اشوف في مشكله او خطاء اذا وجه خطاب توبيخ لقائد الفرقاطه ومساعده
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
معظم الظباط الكبار ترزز في رتبها وتنسى مهام الوظيفه ويهمل الواجب ويبلش بعمره .وينسى المكانه وينسى القياده وتقع الكارثه بغفله.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
(60 ذبانه على ذيل سحمه) سحمه وسالفه سحمه الابو نادى ولده وينصح به ساعات الصباح وعند الظهير سئل الابو ولده يختبره. قبل السوأل بادره ابنه بقول يابا تدري كم ذبانه على ذيل سحمه من اليوم وانا اعدها تراها 60 وانا متاكد وراح المثل وانتشر عند البدو. سحم سلقه عند ابوه اكرمكم الله.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
لا ويالته ما صرح.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
وبصفتي مشغل غرفه عمليات وموجه ما حدث اهمال وخطاء بشري.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10551 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض ان الجنود على الفرقاطه ما يسمحون باي شي يقترب منها وان يبادرون باطلاق النار عليه
مشكلتنا الطيبه الزايده الغير مقبوله في مثل هذه الضروف وهذا واجب قائد الفرقاطه كان به ان اعطى اوامره باطلاق النار على القارب سواء كان به قائد انتحاري او كان يعمل بالرموت كنترول
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
الفرقاطه فيها كميرات تكشف كل واحد وين كان موقعه ساعه الحدث.