 ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

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ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية

ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية عن أسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية والهندسية علي المراتب من الرتبة العاشرة حتي الرتبة الثانية.
و بحسب بيان الجامعة فإن أسماء المرشحين كالتالي:

1- بدر نايف صعيقر العتيبي – (المستوى الخامس).
2- نواف نافع صخر العنزي – (المستوى الخامس).
3- سلطان نائف مرزوق المطيري – (المستوى الخامس).
4- محمد موسى نافع المحمدي – (المستوى الخامس).
5- عبد الملك سليمان عبد الله النملة – (المستوى الخامس).
6- عبد المجيد سلمان صويلح العوفي – (المستوى الخامس).
7- ريان عبد الله صغير الياسي – (المستوى الخامس).
8- خالد سعيد سعد آل مناع – (المستوى الخامس).
9- منصور محمد حمدان الجهني – (المستوى الخامس).
10- عماد عابد السعيدي – (المستوى الخامس).
11- مجاهد محمد حميد القرشي – (المستوى الخامس).
12- أمين لافي عايد اللهيبي – (المستوى الخامس).
13- عبد الرحمن محمد سليم الحسيني – (المستوى الخامس).
14- فهد عايد فريج الرجبي الجهني – (المستوى الخامس).
15- سعد صالح سعد العوفي – (المستوى الرابع).
16- محمد حميد نفاع الجابري – (المستوى الرابع).
17- وائل محمد بدر خريشي – (المستوى الرابع).
18- أحمد عايد مساعد العوفي – (المستوى الرابع).
19- علي إبراهيم علي العبيد – (المستوى الرابع).
20- أحمد عبد العزيز حزام الغامدي – (المستوى الرابع).
21- مازن عبد المعطي عويض الصاعدي – (المستوى الرابع).

و دعت الجامعة المقبولين بمراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس و الموظفين لاستئناف مسوغات تعيينهم، و يجب أن يصطحبوا معهم صورة مصدقة من الشهادات المطلوبة و صورتين شخصيتين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

يصح لهم مالا يصح لغيرهم !