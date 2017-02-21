ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية
أعلنت الجامعة الإسلامية عن أسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية والهندسية علي المراتب من الرتبة العاشرة حتي الرتبة الثانية.
و بحسب بيان الجامعة فإن أسماء المرشحين كالتالي:
1- بدر نايف صعيقر العتيبي – (المستوى الخامس).
2- نواف نافع صخر العنزي – (المستوى الخامس).
3- سلطان نائف مرزوق المطيري – (المستوى الخامس).
4- محمد موسى نافع المحمدي – (المستوى الخامس).
5- عبد الملك سليمان عبد الله النملة – (المستوى الخامس).
6- عبد المجيد سلمان صويلح العوفي – (المستوى الخامس).
7- ريان عبد الله صغير الياسي – (المستوى الخامس).
8- خالد سعيد سعد آل مناع – (المستوى الخامس).
9- منصور محمد حمدان الجهني – (المستوى الخامس).
10- عماد عابد السعيدي – (المستوى الخامس).
11- مجاهد محمد حميد القرشي – (المستوى الخامس).
12- أمين لافي عايد اللهيبي – (المستوى الخامس).
13- عبد الرحمن محمد سليم الحسيني – (المستوى الخامس).
14- فهد عايد فريج الرجبي الجهني – (المستوى الخامس).
15- سعد صالح سعد العوفي – (المستوى الرابع).
16- محمد حميد نفاع الجابري – (المستوى الرابع).
17- وائل محمد بدر خريشي – (المستوى الرابع).
18- أحمد عايد مساعد العوفي – (المستوى الرابع).
19- علي إبراهيم علي العبيد – (المستوى الرابع).
20- أحمد عبد العزيز حزام الغامدي – (المستوى الرابع).
21- مازن عبد المعطي عويض الصاعدي – (المستوى الرابع).
و دعت الجامعة المقبولين بمراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس و الموظفين لاستئناف مسوغات تعيينهم، و يجب أن يصطحبوا معهم صورة مصدقة من الشهادات المطلوبة و صورتين شخصيتين.
أبو ![ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يصح لهم مالا يصح لغيرهم !