ننشر أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية عن أسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية والهندسية علي المراتب من الرتبة العاشرة حتي الرتبة الثانية.

و بحسب بيان الجامعة فإن أسماء المرشحين كالتالي:

1- بدر نايف صعيقر العتيبي – (المستوى الخامس).

2- نواف نافع صخر العنزي – (المستوى الخامس).

3- سلطان نائف مرزوق المطيري – (المستوى الخامس).

4- محمد موسى نافع المحمدي – (المستوى الخامس).

5- عبد الملك سليمان عبد الله النملة – (المستوى الخامس).

6- عبد المجيد سلمان صويلح العوفي – (المستوى الخامس).

7- ريان عبد الله صغير الياسي – (المستوى الخامس).

8- خالد سعيد سعد آل مناع – (المستوى الخامس).

9- منصور محمد حمدان الجهني – (المستوى الخامس).

10- عماد عابد السعيدي – (المستوى الخامس).

11- مجاهد محمد حميد القرشي – (المستوى الخامس).

12- أمين لافي عايد اللهيبي – (المستوى الخامس).

13- عبد الرحمن محمد سليم الحسيني – (المستوى الخامس).

14- فهد عايد فريج الرجبي الجهني – (المستوى الخامس).

15- سعد صالح سعد العوفي – (المستوى الرابع).

16- محمد حميد نفاع الجابري – (المستوى الرابع).

17- وائل محمد بدر خريشي – (المستوى الرابع).

18- أحمد عايد مساعد العوفي – (المستوى الرابع).

19- علي إبراهيم علي العبيد – (المستوى الرابع).

20- أحمد عبد العزيز حزام الغامدي – (المستوى الرابع).

21- مازن عبد المعطي عويض الصاعدي – (المستوى الرابع).

و دعت الجامعة المقبولين بمراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس و الموظفين لاستئناف مسوغات تعيينهم، و يجب أن يصطحبوا معهم صورة مصدقة من الشهادات المطلوبة و صورتين شخصيتين.