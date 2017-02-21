بعد انتهاء مسيرتها الفنية.. «نور» تلجأ للدعارة والإيدز يقتلها « فيديو » - صحيفة صدى الالكترونية

بعد انتهاء مسيرتها الفنية.. «نور» تلجأ للدعارة والإيدز يقتلها « فيديو »
يعرف عشاق بوليود النجمة الهندية الراحلة نيشا نور ،التي قدمت العديد من الأفلام التاميلية و المالايالامية إلى جانب نجوم مثل راجينيكنس وكمال حسن، والتي انتهت حياتها للأسف بوفاة مأساوية.
نور التى تمر الذكرى العاشرة علي وفاتها على ما يبدو، اضطرت لممارسة الدعارة بعد أن توقف نشاطها السينمائي و مع إصابتها بالإيدز تدهورت حالتها تماما حتى لم يستطع أحد التعرف عليها بعد وفاتها في عام 2007 في مستشفى محلي بولاية تاميل نادو.
ولا شك أن الكثيرين قد سمعوا عن نجمات قد وقعن في طريق الدعارة. كان آخرهن شويتا باسو براساد. وبينما كانت شويتا محظوظة بما فيه الكفاية كي تجد طريق العودة، العديد من الممثلات لم يجدن تلك الفرصة مرة أخرى.
وكانت واحدة من هؤلاء، الممثلة نيشا نور. عملت نور حتى سطع نجمها في ثمانينات القرن الماضي ،ووصلت شعبيتها إلى آفاق عالية لكن ما إن ضبطت في قضية دعارة مع أحد المنتجين ،حتى أغلقت في وجهها أبواب السينما ،حيث كانت منبوذة إلى الحد الذي اضطرت معه إلى ترك هذه المهنة تماما.
وبمرور الوقت، صار الوضع المالي لها من سيئ إلى أسوأ، و تناستها بوليوود ، حيث تجرعت كؤوس العذاب لسنوات ،إلى أن عثر عليها ميتة بأحد الشوارع، بعد إصابتها بالإيدز. وكانت حالتها الجسدية بحسب شهود عيان في حالة تعفن كامل والديدان والنمل يزحفان على جسدها.
يعرف عشاق بوليود النجمة الهندية الراحلة نيشا نور، التي قدمت العديد من الأفلام التاميلية و المالايالامية إلى جانب نجوم مثل راجينيكنس وكمال حسن، والتي انتهت حياتها للأسف بوفاة مأساوية.
نور التى تمر الذكرى العاشرة علي وفاتها على ما يبدو، اضطرت لممارسة الدعارة بعد أن توقف نشاطها السينمائي ومع إصابتها بالإيدز تدهورت حالتها تماما حتى لم يستطع أحد التعرف عليها بعد وفاتها في عام 2007 في مستشفى محلي بولاية تاميل نادو.
ولا شك أن الكثيرين قد سمعوا عن نجمات قد وقعن في طريق الدعارة. كان آخرهن شويتا باسو براساد. وبينما كانت شويتا محظوظة بما فيه الكفاية كي تجد طريق العودة، العديد من الممثلات لم يجدن تلك الفرصة مرة أخرى.
وكانت واحدة من هؤلاء، الممثلة نيشا نور. عملت نور حتى سطع نجمها في ثمانينات القرن الماضي ،ووصلت شعبيتها إلى آفاق عالية لكن ما إن ضبطت في قضية دعارة مع أحد المنتجين ،حتى أغلقت في وجهها أبواب السينما ،حيث كانت منبوذة إلى الحد الذي اضطرت معه إلى ترك هذه المهنة تماما.
وبمرور الوقت، صار الوضع المالي لها من سيئ إلى أسوأ، و تناستها بوليوود ، حيث تجرعت كؤوس العذاب لسنوات ،إلى أن عثر عليها ميتة بأحد الشوارع، بعد إصابتها بالإيدز. وكانت حالتها الجسدية بحسب شهود عيان في حالة تعفن كامل والديدان والنمل يزحفان على جسدها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
في أوروبا يشترطون عليك بنات اليل تضع واقي..
والي مايحط له سعر ثاني…
ومع كل بنت بوديقارد👺💪
يحميها…
ونهايتهم مؤلمة…
يامنتحرة يامحرقة نفسها…
وهذي نهاية درب المعاصي…
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله كيف كانت
الله حرم الزني علي المسلمين وحلل الزواج الشرعي
المشكله وزارة الترفيه تبي جده مصدر للدعارة ونشر الايدز ولا فكرو ان مكة 60 كيلو اشرف بقعة علي الارض
حسبنا الله ونعم الوكيل علي وزير الفساد ومن يؤيده
زائر143[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 3 شهور
وش نستفيد من قصتها هالعاهرة ؟!!!
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
تبوني اقرأ ذا كله ما فيني قلعتها 😆
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
خل الربرارين والعلمانيين وحقون توتر وفاس بك يشوفون وش نهاية المعاصي
إسلام[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 3 شهور
بعد إنتهاء مسيرتها الفنيه تلجأ للدعاره ماشاءالله تبارك الله أمال إللي كانت تسويه في العفن دعوه للخير ماهي غايصه في الدعاره بإسم الفن من زمان
إسلام[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 3 شهور
بعد إنتهاء مسيرتها الفنيه تلجأ للدعاره ماشاءالله أمال إللي كانت تسويه دعوه للخير مثلاً مهي غايصه في الدعاره بإسم الفن من زمان
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الزنكلوني[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا تفضيلا
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
ميته سوء
الله المستعان
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
مسيرتها وخاتمتها سيئه نسئل الله العافيه
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
. وكانت حالتها الجسدية بحسب شهود عيان في حالة تعفن كامل والديدان والنمل يزحفان على جسدها.
استغفر الله العظيم