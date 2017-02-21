 100 ألف سوداني يعودون لبلادهم.. والسبب رسوم مرافقي العمالة - صحيفة صدى الالكترونية

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100 ألف سوداني يعودون لبلادهم.. والسبب رسوم مرافقي العمالة

100 ألف سوداني يعودون لبلادهم.. والسبب رسوم مرافقي العمالة
عادل الحربي (صدى):

يستعد السودانيين بالمملكة لإعادة أسرهم، بعد قرارات فرض رسوم على المرافقين لرب الأسرة، والتي تتضاعف قيمتها خلال 4 أعوام، بواقع 100 ريال للطفل كل شهر في العام الأول، وفي العام الثاني تتضاعف إلى 200 ريال وفي العام الثالث إلى 300 ريال، حتى تصل إلى 400 ريال في العام الرابع.

و قالت أمينة المرأة في الجالية السودانية بالمملكة وداد الأمين عبدالله، وفقاً لصحيفة الجريدة السودانية، أنهم طالبوا الحكومة بحصر الراغبين في العودة طوعاً إلى البلاد، وقدرت عددهم بحوالي 100 ألف شخص.

وأوضحت أنهم طلبوا من الرئيس عمر البشير خلال زيارته الأخيرة للرياض أن يجري مفاهمات مع الحكومة السعودية، في أن يعامل السوداني مثل السوريين واليمنيين الذين أعفوا من الاجراءات حتى تتمكن الحكومة من التحضير لاستقبال العائدين في الوظائف والمدارس وتوفيق الاوضاع.

 


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29 تعليق

[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور

السوداني دمه خفيف ومندمج مع السعودي المفروض يلغون الرسوم علي الجميع

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور

الله يسهل لهم وييسر مبتغاهم

[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور

ارحموا الناس يرحمكم من في السماء ماغير رسوم مخالفات غرامات خذوا الناس لحم ورموهم عظم حسبنا الله عليكم ماغير يمشون يكلمون انفسهم وينتفون في شعرهم

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور

السوداني اطيب جنسيه داخل السعوديه الذمه والضمير والصدق والامانه
تجدها في السوداني لايمكن يكذب لانه انسان يحترم نفسه بدرجه الاولى
فيهم اطبا ء عباقره ومدرسين متمكنين وعمال وحراس ورعاه
ولايمكن يتلقف على شغله مايفهم فيها ولاهي شغلته
نتمنا اعفاء اخواننا السوادنه من رسوم المرافق

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

هربوا من رسوم المرافقين وسيقعون في رسوم الدراسة ورسوم النفايات والضرائب والايرادات وغيرها المفلسات في السودان وفوق هذا وذاك بطش نظام الطاغية البشرظير المطلوب للعدالة

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور

يعني اذا واحد مسكين عنده 3 اطفال بيصير اللي يدفعه اول سنه 3600 وترتفع حتى تكون 14400 ..وغير تجديد الاقامة ونقل الكفاله .. لو فرضتوا 50 ثابته افضل اذا كان لابد من الرفع .. وقللوا رسوم التجديد اللي كل فترة ترتفع وماشفنا لها اي مردود على بلدنا ومايشملها اي دعم زي المحروقات والمواد الغذائية ..

[ عدد التعليقات: 4261 ] نشر منذ 3 شهور

رحمتك يا رب الحين سوري شبيح وريدي غدار يعفى من الرسوم والترحيل حتى لوارتكب اي جريمة بينما ابن السودان الوفي المحترم المحب للسعودية وشعبها يدفع ثمن الظريبة رغم انهم معنا في الحرب

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 3 شهور

كمواطن ارى ان جميع من ليسو فى مهنة عالم او طبيب او مهندس او استشارى او تخصص دقبق مطلوب من اى جنسية فى اى مهنة لم تكن مقرونة بشهادة جامعيىة مصدقة واواكد مراجعة ومدققة . يجب ان لا يصحب عاءلتة . ورغم ذالك يجب التاكد من مصداقية الشهادات وذالك بسبب: اننا نرى عمالة سباكة وكهرباء ومحاسبة وغيرها فى قطاع مقاولات الانشاء او المؤ سسات التجارية الاخرى (وغيرها ) يعملون لمدة بضع شهور او سنوات وبعد ذالك يستقدمون عاءلاتهم .فكيف حصلو على هذة الموافقة بادعاء شهادات مهندس او خلافة .000البنية التحتية وتخطيطها يجب ان تتوقع التعداد السكانى لابناء الوطن والضيوف الكرام الرسميين فقط.

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

كل الشكروالتقديرللسعوديه شعباوحكومه وبالاخص الذين علقوبكﻻم جميل ان دل يدل علي احساسهم الراقي وطيبتهم لكم جزيل الشكر

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 شهور

الرسوم حتي المواطنين يابون يتضررون من الرؤية 2030 لانه تدمير البلد وجميع الاجانب راح يرجعون لبلدهم ولا احد يبقاء في السعوديه وافرح ياعادل بافقية انت اللي جابت الرؤيه

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

والله انهم أطيب الناس الي تعاملت معهم
السودانيين افضل جنسية عربية بالسعودية
اطردو طروش البحر والسوارنه واللبنانين والبنغاليه والبلد تنظف من الوسخ

[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 3 شهور

المفروض اول مايشمل السوريين واليمينيين ضايقونا نصابين اما السوريين الشباب تدريبهم وإرسالهم لمقاتلة بشار ونظامة والمرتزقة من الشيعة جالسين غزل وتسدح بالأسواق ولا اعمهم لكن الغلبيه منهم وعندما توقام الصلاة يتهربون والي مايخف الله فخف منه ٠

[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 3 شهور

أستثني الشعب السوداني من أي كلام قد كتبته عن وضع الوافدين في المملكة .

الشعب السوداني يستحق كل التكريم والمحبة والعطاء شكرآ أشقائنا شعب السودان الحبيب على كل ما قدمتموه

لوطننا وأشهد ألله على كلامي بأن قلوبنا مفتوحة لكم على الدوام وأهلآ ومرحبآ بكم في أي وقت أشقاء عزيزين

وغالين علينا .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

و الله نحن نحب ارض الحرمين تحت كل الظروف و مهما كانت التكاليف علينا فهى غالية و نحب شعبها الأصيل اهل الكرم. و نحن اهل مصير واحد و لن تغلى ارواحنا فدى لأرض الحرمين بإذن الله.
الغيت الرسوم ام لم تلغى لن تغير في وجداننا شيء. فقط نصحح اوضاع الاسرة بارجاعهم ان لزم الامر و شق علينا دفع الرسوم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

تمام

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

والله قهر السوداني الطيب الامين يفرض عليه رسوم وابو يمن ال… يعفى من الرسوم

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 شهور

هذا تعدد مصادر الدخل

ركزة على جيب المواطن

امحق تعدد مصاد دخل

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور

ياليت يخلون السودانين رجال واهل علم ودين ويفكونا من بعض الجنسيات الاعجميه اللي لاعبه بالبلد لعب

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور

عقبال المصريين والسوريين والاردنيين واللبنانيين والفلسطينيين

[ عدد التعليقات: 10560 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور

كفو ولله هذا الي نبيه من زمان خلو الشوارع الرياض تخف من زحمة
اكثر سكان الرياض اجانب ولا يمني يشحذون عند الاشارة المرور
يارب تلتفتون لحقين التسول تطردونهم من المملكة
ذبحونا هذولي المتسولين 17 واحد عند الاشارة

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 شهور

ياليت تفرض الرسوم على السوريين واليمنيين اولا ثم البقيه بدون استثناء اي جنسيه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

كل الود والتقدير للدين اطرونا بالكلمات والاحساس النبيل تجاه الشعب السوداني اصالة عن نفسي ونيابة عن اخوتي السودانيين اقول لكم جزاكم الله عنا كل خير ونسال الله ان يديم نعمة الامن والامان لبلاد الحرمين حكومة وشعبا عشنا معكم ولمسنا حبكم وكرمكم فانتم اهل كرم وطيبة وشجاعة ومرؤة ضاربة جزورها مند القدم وتاريخ نقلب صفحاته حكما وعلما لا زلتم تسطرون انبل المواقف انتم كالدهب تزدادون لمعانا ولا تصداء خصالكم خالص الشكر فان تركناكم قلوبنا معلقة بحبكم وحب النبي صلي الله علية وسلم المبعوث من كنانتكم

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

الله المستعان . الشعب السوداني يستحق كل التكريم والمحبة .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

اخواننا في المملكة،جزاكم الله عنا كل خير وربنا يديم عليك نعمة الامن والسلام

[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور

ياوزارة الداخليه لماذا لا يعامل الاخوه السودانيين كمعاملة النازحين السوريين واليمنيين والله والله ان الشعب السوداني اطيب اطيب من هالسوريين واليمنيين الخونه الغدارين الشعب السوداني يستحق كل احترام وتقدير فهم اصيلين اهل كرم وجود ونخوه ومخلصين أوفياء ولا يعرفون الغدر او الخيانه في حياتهم كالسوريين وغيرهم من اليمنيين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

والله اخجلتمونا بتعليقاكم الرائعة عننا كسودانيين.. بس اعتقد قد حان موعد الهجرة الى السودان (المستعمر) من عصابة الله يفكنا منها