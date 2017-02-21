100 ألف سوداني يعودون لبلادهم.. والسبب رسوم مرافقي العمالة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

يستعد السودانيين بالمملكة لإعادة أسرهم، بعد قرارات فرض رسوم على المرافقين لرب الأسرة، والتي تتضاعف قيمتها خلال 4 أعوام، بواقع 100 ريال للطفل كل شهر في العام الأول، وفي العام الثاني تتضاعف إلى 200 ريال وفي العام الثالث إلى 300 ريال، حتى تصل إلى 400 ريال في العام الرابع.

و قالت أمينة المرأة في الجالية السودانية بالمملكة وداد الأمين عبدالله، وفقاً لصحيفة الجريدة السودانية، أنهم طالبوا الحكومة بحصر الراغبين في العودة طوعاً إلى البلاد، وقدرت عددهم بحوالي 100 ألف شخص.

وأوضحت أنهم طلبوا من الرئيس عمر البشير خلال زيارته الأخيرة للرياض أن يجري مفاهمات مع الحكومة السعودية، في أن يعامل السوداني مثل السوريين واليمنيين الذين أعفوا من الاجراءات حتى تتمكن الحكومة من التحضير لاستقبال العائدين في الوظائف والمدارس وتوفيق الاوضاع.