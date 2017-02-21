الغفيص: كثير من الإنجازات تحققت بسواعد شباب وشابات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن شباب وشابات المملكة لديهم الإخلاص والتفاني والتميز في العمل، ولهم حضورهم في السوق متى ما وجدوا بيئة العمل المنتجة والمستقرة، لافتاً إلى أن كثيراً من الإنجازات تحققت بسواعد شباب وشابات المملكة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية بعد حفل التوقيع على محضر مشروع توطين المراكز التجارية بمنطقة القصيم.

و أكد الغفيص على أن قصر العمل في محال (المولات) على السعوديين والسعوديات يرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بالمنطقة، بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

و أشار الغفيص الى أن توطين المولات في القصيم سيسهم وبشكل مباشر في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، مضيفاً أن مبادرة توطين المولات في القصيم التي يقودها أمير المنطقة، خطوة نحو تطبيق المشروع في بقية مناطق المملكة.