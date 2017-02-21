الأهلي يتغلب على بونيودكور بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

الأهلي يتغلب على بونيودكور بثنائية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء الفوز في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2017م، في اللقاء الذي استضاف فيه فريق بونيودكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بجدة.
وتقدم الأهلي عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سلمان المؤشر من تعزيز النتيجة لصالح فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدفين دون رد حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-0.
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 3 شهور
هالف مبرووووووك للملكي الفوز شكراً جمهور الملكي
المستوى يبغاله مراجعة حسابات بعض
اللاعبين خارج الفورمه توهان داخل الملعب فيفتا والسومه ملاحظ بينهم
خلافات وين اداري الفريق مهمته خلق روح المحبه بين الفريق وحل الخلافات ان وجدت
الملكي الاهلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبرووووووووووووووك للملكي دوم يارب الفوز
والله ما قصرو رجال الاهلي في الملعب هذا القتال والا بلا
ملكي[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 3 شهور
ألف مبروك الفوز والصدارة .. شكرا السومة ..شكرا المسيليم .. شكرا الربيعي .. والبقية نبغى المزيد من الجهد والتعاون خاصة المحاور .