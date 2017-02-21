لاجئون روهنجيون يناشدون رئيسة وزراء بنجلاديش بعدم نقلهم قرب الحدود مع بورما - صحيفة صدى الالكترونية

لاجئون روهنجيون يناشدون رئيسة وزراء بنجلاديش بعدم نقلهم قرب الحدود مع بورما
ناشد لاجئون روهنجيون، الشيخة حسينة واجد، رئيس حكومة نجلاديش، بإعادة النظر في قرارها بنقلهم إلى منطقة تاينج شور، القريبة من الحدود بين بورما وبنجلاديش، باعتبارها منطقة غير صالحة للحياة الأدمية، ولا تتوافر بها مقومات الحياة.
فيما طالبت منظمات حقوقية، بنجلاديش خلال الأيام الماضية، بعدم نقل اللاجئين إلى المنطقة غير الآمنة، والتي تفتقر للخدمات الأساسية، كما أن تربتها غير صالحة للعيش فترة طويلة بسبب تقلبات أحوال الطقس هناك.
وكانت حكومة بنجلاديش قد شرعت في تجهيز المخيمات الجديدة وفق خطتها المستقبلية لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها كما قامت مؤخرا بإنشاء لجان ميدانية لإحصاء اللاجئين، بحسب فضائية ” آرفيجن “.
القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 3 شهور
اقذر شعب واقذر حكومة هؤلاء البنجلاديشيين قبل كم سنة مجموعة من الروهينجا لجأو لحدود بنجلاديش
بسبب مطاردة مجموعة من البوذيين وراهم يبغوا يقتلوهم حرقآ ورفض الضابط البنجلاديشي من فتح بوابة العبور
لهم أو على الأقل حمايتهم بحكم أنهم مسلمون من البوذيين وبالفعل وصلت مجموعة البوذيين للحدود وقاموا
بتقييد مجموعة الروهينجا وسكب مادة الكوريسين عليهم وإشعال النار فيهم وهم أحياء أمام مرأى ومسمع
ضباط وجنود حرس الحدود البنجلاديشي لعنة ألله عليهم جميعآ شعب وسخ وقذر .