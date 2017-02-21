رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل وزير السياحة بمصر  - صحيفة صدى الالكترونية

احمد هتان(صدى):

استقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة ،الدكتوربندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة مؤخراً معالي وزير السياحة بجمهورية مصر العربية محمد يحيى راشد والذي يزور المملكة حالياً للمشاركة في فعاليات انطلاقة المدينة المنورة كعاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017م .

حيث جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك فيما بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة تتعلق بالتسويق والترويج من خلال فريق المنظمة للسياحة الالكترونية لأنشطة السوشيال ميديا وللاستفادة أيضا من الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بضمان الإستثمار ، واقامة مشروع القرية العربية باحدى مدن الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية بالاضافة لاقامة مركز تدريب سياحى ، بالاضافة لاقتراح عدة مشروعات صغيرة لتشجيع الشباب فى العمل بها يمكن من خلالها تحقيق ذاتهم وتنميتها مما يحقق الهدف الاستراتيجى للمنظمة والذى يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية من خلال ايجاد سياحة مستدامة .

من جهة أخرى شارك معالى وزير السياحة المصرى محمد يحى راشد ومعالى رئيس المنظمة العربية للسياحة بتدشين فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م بناءاً على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث التقوا بسموه وبصاحب السمو الملكي الأمير. فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبعدد من وزراء السياحة المشاركين في الاحتفالية.

وقد أشاد الوزير المصرى يحيى راشد بالجهود المتميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير قطاع السياحة في المملكة بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام من خلال تبنيه للمنظمة العربية للسياحة موضحاً بأنه سعيد باختيار المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م ومشيراً بأنه يجرى التنسيق حالياً للإعداد لاحتفالية الغردقة عاصمة المصايف العربية لعام 2017م حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة ومحافظة البحر الأحمر لوضع اللمسات النهائية لتدشين الاحتفالية بمدينة الغردقة.