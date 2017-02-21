الإحتلال الإسرائيلي يسمح لفلسطينية بزيارة رضيعتها بعد فراق - صحيفة صدى الالكترونية

الإحتلال الإسرائيلي يسمح لفلسطينية بزيارة رضيعتها بعد فراق
التقت طفلة رضيعة فلسطينية، الاثنين، والدتها، لأول مرة منذ افتراقهما قبل 6 أشهر، بعد حصول الأم على تصريح إسرائيلي للانتقال من قطاع غزة إلى القدس؛ لزيارة طفلتها في مستشفى فلسطيني في القدس المحتلة.
وقالت الوالدة جومانا داوود، في تصريحات نشرها موقع “سكاي نيوز عربية”، إنها قدمت طلبًا منذ أشهر للحصول على تصريح إسرائيلي يتيح لها الانتقال من غزة إلى القدس المحتلة؛ لاستعادة رضيعتها مريم التي يبلغ عمرها ستة أشهر، والموجودة في مستشفى المقاصد الفلسطيني، مؤكدة أنها لم تحصل على رد منذ ذلك الحين.
وبعد أن بثت قناة تلفزيونية إسرائيلية، تقريرًا مصورًا عنها، تلقت الوالدة اتصالًا من الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، لإبلاغها بأنها حصلت على تصريح للانتقال إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضافت «داوود»، (24 عامًا) وهي تبتسم بعد أن التقت طفلتها لأول مرة منذ ولادتها في شهر أغسطس الماضي: “شعور جميل للغاية، الحمد لله أني تمكنت أخيرًا من أن أحضنها، فكل أمنيتي أن أراها سعيدة وبصحة جيدة».
تامه[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور
😭
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
يعني علشان أزور طفلتي لازم تصريح من أبو زنارة
لاأبوكم لاأبو من جابكم يااليهود…
أصلآ أنا من سمعت محمود عباس
يقول لابد أن تعيش دولةأسرائيل ودولةفلسطين
المتجاورتين في سلام
عرفت أنه حل البلد غير أهلها…
وفلسطين أنباعت للمرة المليون..
وهذا أعتراف خطير من رجل مسؤل…
وحسبي الله ونعم الوكيل…
رحم الله عمربن الخطاب…