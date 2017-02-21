بالصور.. أمانة الرياض تصادر سيارتين وأدوات لإعداد الأطعمة بحملة على الباعة الجائلين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

صادرت أمانة منطقة الرياض، سيارتين تستخدمان في البيع العشوائي وأدوات لإعداد الطعام، وعدد من بسطات ألعاب الأطفال والإكسسوارات والملابس المختلفة، في حملة رقابية شنتها على حي الشفاء وشارع الستين وشارع الترمذي، وتم تطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين لمنع حدوث هذه التجاوزات مستقبلاً.

وأكد المهندس أنور قلم، مدير سـنة الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض، حرص الأمانة على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.