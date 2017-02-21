بالصور.. أمانة الرياض تصادر سيارتين وأدوات لإعداد الأطعمة بحملة على الباعة الجائلين - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أمانة الرياض تصادر سيارتين وأدوات لإعداد الأطعمة بحملة على الباعة الجائلين
صادرت أمانة منطقة الرياض، سيارتين تستخدمان في البيع العشوائي وأدوات لإعداد الطعام، وعدد من بسطات ألعاب الأطفال والإكسسوارات والملابس المختلفة، في حملة رقابية شنتها على حي الشفاء وشارع الستين وشارع الترمذي، وتم تطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين لمنع حدوث هذه التجاوزات مستقبلاً.
وأكد المهندس أنور قلم، مدير سـنة الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض، حرص الأمانة على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.
خالد[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت على المطاعم تورونا شطارتكم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4220 ] نشر منذ 3 شهور
يا امانة الرياض تعالوا لجامع الجوهره بشارع الخزان من الجهه الشماليه والباعه الجائلين حدث ولا حرج بكثره فوق مايتصور الواحد وقمت بالاتصال بالرقم (( 940 )) اكثر من 30 مره خذ وعود كاذبه ولم يحركوا ساكن ولا حياة لمن تنادي من امن العقوبه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 3 شهور
لا تبدون قوتكم الا على الضعفاء لكن اصحاب الواسطات والسلطة لا تستطيعون ان تحركو شيئا لهم
حسبنا الله ونعم الوكيل قاطعي الارزاق
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا والله كنت افكر اني اسوي مشروع صغير لي اني ابيع اكلات خفيفه على الطريق السريع للمسافرين لكن من شفت الخبر فوق تحطمت ، لكن الفكرة تدور براسي وان شاءالله راح اسويها وانا واثق من نفسي ،، وانا الحمدلله اخاف الله بكل شئ يتعلق باالاكل.
jamalco[ عدد التعليقات: 5326 ] نشر منذ 3 شهور
دام تغلغلو الإخوان في المفاصل خوارج العصر ما من بلد حلو به جابو خبره قطعو وقطعت سيرتهم طهر الله بلادنا من خوارج العصر الإخوان مخربي الشعوب والبلدان محاربي السنه وأهلها مدمري الشعوب أذناب الماسونيه
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان .