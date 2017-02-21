ميسي يصل مصر و الأهرامات وجهته الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني إلي القاهرة لإطلاق حملة السياحة العلاجية ” تور اند كيور ” للعلاج من فيروس سي باعتباره سفيرا للحملة عالميا.

و بحسب تقارير مصرية فإنه من المقرر أن يتوجه ساحر برشلونة إلي منطقة الأهرامات للقيام بجولة سياحية تشمل جلسة تصوير فوتوغرافية للترويج لحملة العلاج السياحية.

وسيتوجه ميسي بعد زيارة الاهرامات إلي قندق ” مينا هاوس ” لحضور الاحتفالية المخصصة لإطلاق الحملة العلاجية العالمية، والتي سوف تشهد العرض الأول للإعلان العالمي لحملة ” تور اند كيور” والذي تم تصويره في اسبانيا، كما ستضمن الاحتفالية حفل عشاء بحضور كبار الشخصيات العامة .

كما ستشهد الاحتفالية عقد مزاد على قميص ميسي لصالح علاج عدد من المرضي المصريين بفيروس سي.