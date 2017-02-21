بالفيديو.. مواطن يحذر من التدفئة بالفحم بعد نجاته من كارثة محققة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يحذر من التدفئة بالفحم بعد نجاته من كارثة محققة
وثق مواطن، مقطع فيديو، تحدثه خلاله عن مخاطر التدفئة بالفحم في مكان مغلق، وكيف أنه نجا من كارثة محققة كادت أن تحدث له.
وقال المواطن، أنه شعر بحالة اعياء شديدة قد إصابته وثلاثة من إصدقائه، عقب سهرة جمتعهم، في الليلة السابقة، بسبب فحم للتدقئة، مشيرا إلى وجود غاز سام عديم اللون والرائحة، ينتج عنه الإصابة والموت.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 شهور
مافي شي جديد
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
شكراً لك . هذا شي معروف ما قلت شي جديد .