بالفيديو.. مواطن يحذر من التدفئة بالفحم بعد نجاته من كارثة محققة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن، مقطع فيديو، تحدثه خلاله عن مخاطر التدفئة بالفحم في مكان مغلق، وكيف أنه نجا من كارثة محققة كادت أن تحدث له.

وقال المواطن، أنه شعر بحالة اعياء شديدة قد إصابته وثلاثة من إصدقائه، عقب سهرة جمتعهم، في الليلة السابقة، بسبب فحم للتدقئة، مشيرا إلى وجود غاز سام عديم اللون والرائحة، ينتج عنه الإصابة والموت.