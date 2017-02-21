بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الزوعاني - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

شيعت جموع غفيرة من قبائل آل ختارش في مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، جثمان شهيد الواجب جندي أول مبشر بن جابر الزوعاني، من منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد مدافعاً عن وطنه على الشريط الحدودي، بمنطقة ظهران الجنوب منفذ علب.

وأديت الصلاة على الشهيد بمشاركة عدد من أفراد القوات المسلحة وجمع غفير من المواطنين وتم دفنه بمقبرة آل ختارش بمركز بحر أبوسكينة.

من جانبه عبر والد الشهيد جابر الزوعاني، عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان الْعِزَّ والشرف دفاعاً عن الدين والوطن، مؤكداً أنه وجميع أبنائه فداء لتراب هذا الوطن ومقدساته سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل حكومته الرشيدة.

