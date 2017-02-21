سجن اثنين حاولا تهريب دولارات داخل شرائح لحوم في إستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

أصدرت محكمة أسترالية، اليوم، حكما بسجن اثنين، 9 أشهر، و6 أشهر، بتهمة استخدام شرائح لحم الضأن، لإخفاء رائحة أوراق نقدية حاولا تهريبها من البلاد.

وكان كلب بوليسي قد تمكن من الكشف عن المتهمين رايان مارك بيريرا وإدوارد تشوي جو هانج، من سنغافورة، في في مطار أديليد، في ديسمبر الماضي، أثناء محاولتهما تهريب أكثر من 520 ألف دولار أسترالي “390 ألف دولار أمريكي” بطريقة غير مشروعة، خارج البلاد، بدون إخطار مسؤولي الجمارك.

واحتوت حقيبة بيريرا على أكثر من 270 ألف دولار، إلى جانب شرائح لحم، فيما احتوت حقيبة تشوي على نحو 250 ألف دولار، كانت مخبأة وراء صينية من شرائح لحم الضأن.

وقال المتهمان اللذان كانا في أديلايد لمدة يومين فقط، إنهما كانا يخططان لتناول اللحم عندما يعودا إلى سنغافورة.

وكان المتهمان قالا في البداية للشرطة إنهما حصلا على النقود بعد لعب القمار، إلا أنهما تراجعا عن روايتهما في وقت لاحق، ورفضا أن يحددا كيفية حصولهما على النقود.