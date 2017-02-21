الفتح يشكر سفارة المملكة في عمان بعد مواجهة الاستقلال الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

الفتح يشكر سفارة المملكة في عمان بعد مواجهة الاستقلال الإيراني
وجه مجلس إدارة نادي الفتح، الشكر لمسئولي سفارة المملكة في العاصمة العمانية مسقط بقيادة السفير عيد بن محمد الثقفي، على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها البعثة خلال التواجد في عمان لمواجهة استقلال خوزستان الإيراني.
وأشادت إدارة الفتح بجهود السفارة في إجراءات دخول وإقامة بعثة الفريق إلى عمان خلال مباراة الاستقلال التي انتهت أمس الإثنين بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
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