وصفات العسل لبشرة أكثر نضارة - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يعد العسل من أهم المواد التي تساعد علي اكساب البشرة المزيد من النضارة والترطيب، كما أنه يساعد علي تنقية الوجه الذي يكتسبه من النشاط اليومي.

ونعرض بعض الخلطات المنزلية التي تحتوي علي العسل الابيض ويمكنكِ صنعها بسهولة.

الوصفة الأولي:

-اخلطي ملعقة طعام كبيرة من العسل وملعقتين من اللوز المطحون مع بعض قطرات الليمون، وقومي بتطبيق الخليط علي وجهك، ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر، وبذلك سوف تتم إزالة كل الشوائب المتعلقة بوجهك.

الوصفة الثانية:

-اخلطي العسل مع القليل من ماء الورد، ثم ضعيه كقناع علي الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وسوف تلاحظي النضارة علي بشرتك.