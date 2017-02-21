وصفات العسل لبشرة أكثر نضارة - صحيفة صدى الالكترونية

وصفات العسل لبشرة أكثر نضارة
يعد العسل من أهم المواد التي تساعد علي اكساب البشرة المزيد من النضارة والترطيب، كما أنه يساعد علي تنقية الوجه الذي يكتسبه من النشاط اليومي.
ونعرض بعض الخلطات المنزلية التي تحتوي علي العسل الابيض ويمكنكِ صنعها بسهولة.
الوصفة الأولي:
-اخلطي ملعقة طعام كبيرة من العسل وملعقتين من اللوز المطحون مع بعض قطرات الليمون، وقومي بتطبيق الخليط علي وجهك، ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر، وبذلك سوف تتم إزالة كل الشوائب المتعلقة بوجهك.
الوصفة الثانية:
-اخلطي العسل مع القليل من ماء الورد، ثم ضعيه كقناع علي الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وسوف تلاحظي النضارة علي بشرتك.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
معلومات رائعه.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
انا ضد هالخلطات ذي كلها
البشره والشعر للحفاظ عليهم لازم حاجة عن طريق الفم مغذيات وحبوب فقط فقط …غير هالحكي كلام مرفووووض 🙏
وضياع وخراب للنعمه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
احلى طريقه
ملعقتين عسل
وملعقه قشطه
افرديها على قطعة توست محمصه
مع كاسة شاي يميييييي😋😋
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14962 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههن بنت الغالي. تطبق المثل اللي يقول ما ينزل من الحلق يبدي في الخلوق
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
هههه اي والله ياخيتي بنت الغالي كذا احسن نفرد التوست ونحط العسل والقشطه ونسمي بالله هههههه بلاها خلطات بالنعمه 😂😂😂امين خيتي غيوم الله لا يجيب الزعل خاصه بيننا كبنات ❤❤
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
لا تلعبن بالنعمه انتي واياها
الزينه زينه والشينه شينه ، وكل وحده منكن تقبل بقسمتها اللي قسمها لها ربالعالمين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
اساساً انا ضد الخلطات ذي كلها 😎
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
معناته انك زينه يادانه
أصلا الشيون هم يخلطون ويصبغون ولا ينفع معهم شي ، لان القرد يبقى قرد
والغزال يبقى غزال 😁😁
عمرك شفتي قرد حط صبغات وتحول لغزال ؟؟ 🤔🤔🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
برق 😂😂
أكيد الحمد لله الله خلقنا وأحسن خلقتنا ,,
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
دانه
الزين مايدوم ، لكن الزمي الصلاه والطاعه ، ترى بعد كم سنه يبا يتقرفط
وجهتس الين يصير مثل القوطي اللي لاعب فيه الصدأ
ترى مايدوم الا الطاعه ، وان كان لتس وسط ميّاس تبين تشوفين كريشتس
بسبب الرز والكبسات ، وبتشوفين ديوسك تدلدل. كأنها ديوس عنز رباع او
قارح 😂😂😂😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
حرام عليك عقدت البنيه اش ديوسك تدلدل بكذا بتحرمها من الاكل
دانه عليك ب التمر احسن حلا فقط لا غير 😜
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
يا أخي أفهم ما قصدي أمدح لك نفسي اقول ان الله خلقنا كلنا واحسن خلقتنا الحمد لله وبعدين وش ذا الكلام الخايس الشرهه عليّ رديت عليك زعلتني وربي
والرز والكبسات لا والله خليناها لكم يالرجال كرشة الواحد قدامه كأنه حرمه بالتاسع 😨😨😨
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه دانه
والله اني حبيت امزح معك 🌹
انتن علامتسن من تالي قمتن تزعلن ؟؟؟ ابك انتن وش فيتسن ؟؟؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
أم البنات يعني ما أكل غيره هههههه لا ما عليك محافظه ع وزني وصحتي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
ام الجباههه يدانه ❤❤😊😊😂😂😂من اين لكي هذا😊😂😂مدري علامهم الرجال شابين علينا ومغيرين تعريفاتهم على بالهم هبل حنا ولا نفهم الله المستعان بس ماودنا نغلط على احد بس بعض الناس يجبرك عن الخروج عن طورك وبالصحيفه وهم اللي متداخلين معنا اخبار عالم المرأه وهي تخص الحريم فقط👍😂😂😂
🤗🤗[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الوحده لما تزعل من صفه اعرف انها فيها ههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
أمزح يا برق بس مو كذا 😨
جنوبيه هههههه حوليهم عندي ما عليك 👍😂😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂👍 دنو❤❤😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
بعضهن والله لو تحط خلية بنحلها🐝
وعسلها🏺
هيه هيه….
ماتغير شي😂😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7973 ] نشر منذ 3 شهور
😇😎 غشاشين دائماً تسولفون بدووووني 😏
.
اما الخلطات ذي م اعترف بها انا الهط لهط في النعمه 😂
اللهم لكك الحمددد 😍😘
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7973 ] نشر منذ 3 شهور
والاكل الممنتاز والتغذية هي اهم شي يفيد البششرهه
بدون خلطات ولاشي التغذية من الداخل هي الاساس 😋😊😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
أسوم قاعده أدور عليك والله
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
أفضل شي يصفي الوجه ومجرب100%
موية زمزم..
سبحان الله تغسل وجهك وتتوضأ…ترجع تلق…
دانه أنا جاي 9 مارس أبجيب لك جركل⚱
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7973 ] نشر منذ 3 شهور
هلا دنوو امري 😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه حياك يالقرني تنورنا والله تسلم ما تقصر ,,
أسوم ما يأمر عليكي عدو يا رروحي بس يوم قلتي نسولف من وراك قلت إني قاعده أدورك عليك بس ..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7973 ] نشر منذ 3 شهور
😘💜💓❤ ..
يسعد البكك ي لطيفةة 😊 *€
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
ماء زمزم لماشرب له احبه داخل الحرم اما خارجه يختلف علي الطعم هههههه له مذاق خاص بمكه سبحان الله خاصه بعد الطواف والسعي والشخص عطشان لو يشرب ترمس كامل مايحس بالشبع منه 😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
مايختلف لأني أعبيه من نفس البير…بيدي
لكن بعض الأماكن يقومون بخلطة مع موية عاديه
شفتهم بعيني…
أما ماء زمزم الحقيقي فمستحيل يتغير
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7973 ] نشر منذ 3 شهور
صدقتي نكهتهه غير في الحرممم ..
الله يطعمناا عمرهه قريبةة 😢❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
وقلبك يا عسوله
أي والله يا جنوبيه سبحان الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 3 شهور
صادق والله ولا اثق ببيعه خارج الحرم وحب اشرب منه داخله فقط بس تظل له نكهه بالحرم احلا😊الله يبلغنا وياك اسومم ❤