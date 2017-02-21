رجل أعمال خليجي يعرض سبعة ملايين دولار لإنهاء مسلسل توم وجيري - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عرض رجل أعمال خليجي لم يكشف عن نفسه سبعة ملايين دولار للشركة المنتجة للمسلسل الكرتوني الشهير «توم و جيري» 7 لإنهاء المسلسل وتوم ياكل جيري.

ولم تكشف الشركة عن أساب كراهية رجل الأعمال لمسلسل توم وجيري، هذا الفأر الماكر والقط الغبي اللذان يطاردان بعضهما منذ 60 سنة تقريباً ولا يزالان هكذا الآن، فلم يتمكن القط توم يوماً من الإمساك بالفأر لمدة طويلة من الوقت حيث كان الفأر بذكائه يقوم ببعض المناورات للهرب من القط.