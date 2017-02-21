رجل أعمال خليجي يعرض سبعة ملايين دولار لإنهاء مسلسل توم وجيري - صحيفة صدى الالكترونية

رجل أعمال خليجي يعرض سبعة ملايين دولار لإنهاء مسلسل توم وجيري
عرض رجل أعمال خليجي لم يكشف عن نفسه سبعة ملايين دولار للشركة المنتجة للمسلسل الكرتوني الشهير «توم و جيري» 7 لإنهاء المسلسل وتوم ياكل جيري.
ولم تكشف الشركة عن أساب كراهية رجل الأعمال لمسلسل توم وجيري، هذا الفأر الماكر والقط الغبي اللذان يطاردان بعضهما منذ 60 سنة تقريباً ولا يزالان هكذا الآن، فلم يتمكن القط توم يوماً من الإمساك بالفأر لمدة طويلة من الوقت حيث كان الفأر بذكائه يقوم ببعض المناورات للهرب من القط.
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 3 شهور
ابن بها مسجد
واترك أفلام كرتون
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
جنجر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
هذا اللي يبي يقتل متعة الطفولة التي امتدت 60 سنة في حلقة واحدة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه ههههههههه
رجل الأعمال هذا شكل له ذكرى مؤلمة مع مسلسل توم وجيري…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
فيتامين و هههههههههههاي يعطيك العافية
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14962 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه
7 ملايين في 3.75 = 26250000 سنه وعشرين مليون ومائتان وخمسين الف ريال من اجل كرتون
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ….. اللهم افقره لان هذا من المبذرين اخوان الشياطين
كم فقير لدينا وفي سوريا واليمن وفلسطين والروهنقا في بورما محتاجين لربع هذا الملبغ
اللهم افقره فقرا شديدا واهلك ماله امام ناظريه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
ما يعجبني إلا هايدي 😍😍😍😍😍😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7972 ] نشر منذ 3 شهور
هاييدي وماركووو .. 😢😍
ساري الليل[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 3 شهور
عقده نفسيه شكلها هههههههههههههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور
رزق الهبل على المجانين
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 3 شهور
وانا مستعد اخذ قرض من البنك ودفع 100 الف ريال لانهاء كرتون بيب بيب الثعلب والنعامة، اما هالثعلب الدلخ يقدر يضبط خطة مدروسة صح ويمسك النعامة المقلعه اللي مثبت السرعة معلق معها اربعه وعشرين ساعة ويذكيها او أن النعامة تنتحر وتفكها من شرها.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
لاوللله توم وجيري يهون
عند فلم كارتون سلام دانك انيمي ياباني
اللي لحد الان ماكملوا باقي الاجزاء 😤😤
انسطحت كل سنه اتابعه وينتهي عند حلقه معينه وعليها لليوم 😤😤
بس مدري لما بحبشت في مواقع الانمي اليابانيه كأني كأني فهمت ان الكاتب توفى ولاعاد كمل احد بعده الروايه 😓😓
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 3 شهور
يبوك طفشان من فلوسك وزعها على النازحين
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور
يبي ينهي ايّام زمن الطيبيييين هههههههههههه
بس ماوكلي غير ههههههه
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 3 شهور
أخي مثقف برتبة فريق أول
لك الود والاحترام
والله يعافيك
تامه[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
هههه ياريال شو هالحكي
لك م تستحي ع دمك😂
عطنا نصف المبلغ اذا تكرمت😁
روميو[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 3 شهور
ابي 40 الف بس أسدد فيها بنك التسليف قرض الزواج الي خذته
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
وهو وش محرقاً رزه خلهم يطردون بعض العمر كله
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
وهو وش محرقاً رزه خلهم يطردون بعض العمر كله
سالم[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
اهل العقول براحه
راحو الطيبين[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاك خير مايجوز قول هذا المثل فالله هو الرزاق انتبهو
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
مطــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 3 شهور
اذا كان هناك شيىء مسلي في التلفزيون فهو مسلسل توم اند جيري انا الشايب افضله على كل المسلسلات والافلام العربية والتركيه ومن لف لفها على الاقل شيىء يبهج القلب , وهذا يريد ان يدفع 7مليون لكي يحصل على نهاية مأساوية للفأر ولو طلب منه ان يتبرع للاعمال الخيرية لغص في حلقه واختلق الاعذار
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
كلام فاضي ..
القصد من نشر مثل هذه الترهات هو تشويه سمعة الخليجين لا أكثر..
طيب من هو هذا الرجل ، من أي دولة ؟
فتون درويش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اظن انا الوحيدة الي عارفة ليش بدك تخلص من جيري معك حق واكيد عرفت اصدي الي انت كمان يمكن قاصده وانا كمان تعبت متلك