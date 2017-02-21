الجبير: المملكة مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا وتسليم الأراضي المحررة للمعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

جدد وزير الخارجية عادل الجبير تأكيده على أن المملكة على استعداد لإرسال قوات إلى سوريا، لمكافحة تنظيم داعش بالتعاون مع التحالف الدولي.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ” زود دويتشه تسايتونغ ” الألمانية حيث قال : ” إن المملكة العربية السعودية ودول أخرى بالخليج أعلنت الاستعداد للمشاركة بقوات خاصّة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب والتطرُّف مستعدة أيضاً لإرسال قوات ” .

وأضاف: ” سننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما الخطة؟ وما هو ضروري لتنفيذها ” ، متوقعا عرض هذه الخطط قريباً، وأوضح بشكل غير مباشر أنه يمكن تسليم مناطق محرّرة في سوريا إلى المعارضين.

وأشار أن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم داعش، ولكن أيضاً ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة (حزب الله) أو إيران أو النظام.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس؛ بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوماً لمكافحة تنظيم داعش.