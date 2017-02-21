الجبير: المملكة مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا وتسليم الأراضي المحررة للمعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

الجبير: المملكة مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا وتسليم الأراضي المحررة للمعارضة
جدد وزير الخارجية عادل الجبير تأكيده على أن المملكة على استعداد لإرسال قوات إلى سوريا، لمكافحة تنظيم داعش بالتعاون مع التحالف الدولي.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ” زود دويتشه تسايتونغ ” الألمانية حيث قال : ” إن المملكة العربية السعودية ودول أخرى بالخليج أعلنت الاستعداد للمشاركة بقوات خاصّة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب والتطرُّف مستعدة أيضاً لإرسال قوات ” .
وأضاف: ” سننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما الخطة؟ وما هو ضروري لتنفيذها ” ، متوقعا عرض هذه الخطط قريباً، وأوضح بشكل غير مباشر أنه يمكن تسليم مناطق محرّرة في سوريا إلى المعارضين.
وأشار أن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم داعش، ولكن أيضاً ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة (حزب الله) أو إيران أو النظام.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس؛ بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوماً لمكافحة تنظيم داعش.
الواقع[ عدد التعليقات: 4254 ] نشر منذ 3 شهور
كفوا والله نتمنى تزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف لاسقاط طائرات بشار وخلال شهر راح يستسلم او يقبض عليه
معزي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ليتها بحملها تقو م
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
يا معزي الضحك في أمور النكت والتسليه
لكن إذا وصلت وطن فلا والف لا
نحن مع حكومتنا وتطلعاتها وكلنا فداء للوطن ومن القضاء على الدواعش أينما ما كانو وأينما وجدو
عبدالعزيز مبروك[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
من رأيى ترك الجانبين يخلصوا على بعض و الاحتفاظ بقوتنا لما سيأتى بعد ذالك لا تبددوا ذخيرتنا هباء أدخروها لبقية العدى .
عبدالعزيز مبروك[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين يارب العالمين يا أرحم الراحمين .
عبدالعزيز مبروك[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
على السعودية تأمين ظهرها أولا و القضاء على الحوثيين أولا لان ايران لسة ستخرج بجيش جرار الى العراق و سوريا متوجهة الى اسرائيل .
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً