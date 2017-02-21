الأمير مقرن: المملكة لديها من العقول ما يضاهي العالم وما ودي نقعد نمدح بعض - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير مقرن: المملكة لديها من العقول ما يضاهي العالم وما ودي نقعد نمدح بعض
أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء أن المملكة لديهما من العقول المميزة ما يضاهي أو يفوق العقول في العالم مع فرق الإمكانيات.
جاء ذلك في رده على سؤال من ” صدى ” له عقب رعايته اليوم الثلاثاء للمؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للمعلوماتية الصحية.
مراسل صدى :” سمو الأمير على مدى 10 سنوات من التجربة السعودية المعلوماتية الصحية، كيف تقيمون هذه التجربة وهل نستطيع القول الأن أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول العالمية في هذا المجال ” .
رد الأمير: ” أنا مع زملائي في الجمعية ما عندنا منافسة مع احد، المنافسة مع انفسنا، بأن نشوف العالم أين وصل ونطمح أن نصل لنفس المستوى إذا لم نفوق، ما عندنا مشكلة مع أحد، فالتحدي بيننا وبين أنفسنا، يوجد في هذه البلد من العقول نساء ورجال ما يضاهي أو يفوق العقول في العالم مع فرق الإمكانيات ” .
وتابع في إجابته على سؤال ايضا لـ ” صدى ” : هل نستحق في هذه المناسبة أن نقول نفخر بما شاهدت، ليرد الأمير: ” ما ودي نقعد نمدح بعض لكن خلوا المدح يجيينا من بره ” .
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
موفقين ان شاء الله.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
نعلم انه يوجد لدينا عقول وكفاءات ولكن لم نجيد توظيفها لافاده الوطن والاعتماد عليها . و مشكله العقده الاجنبيه تعشش في عقول المسئولين لدينا ولايريدون الاعتماد على ابناء الوطن .والمشكله اللتي نعاني منها كفاءه المسئولين وقصر النظر شاهدو ماذا عملت ماليزيا وسنغافوره وتركيا واخيرا دبي نفتقد كفاءه المخططين ووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت قومى يعلمون / المعاهد الصحية والفنية وكلية التقنية والثانوية الصناعية والتدريب المهنى ليس لديهم مدربين بل لديهم معلمين حيث انهم لايجيدوا الفنية مثل النظرية وليس فوقهم مراقية واداراتهم نايمة بالعسل كونها لاتعلم عن الفنية شىء اتمنى مراقية هذا القطاع الفنى ك مراقيتكم التعليم المدرسى وتسليط الضوء عليه كونه مهم للغاية