الأمير مقرن: المملكة لديها من العقول ما يضاهي العالم وما ودي نقعد نمدح بعض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء أن المملكة لديهما من العقول المميزة ما يضاهي أو يفوق العقول في العالم مع فرق الإمكانيات.

جاء ذلك في رده على سؤال من ” صدى ” له عقب رعايته اليوم الثلاثاء للمؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للمعلوماتية الصحية.

مراسل صدى :” سمو الأمير على مدى 10 سنوات من التجربة السعودية المعلوماتية الصحية، كيف تقيمون هذه التجربة وهل نستطيع القول الأن أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول العالمية في هذا المجال ” .

رد الأمير: ” أنا مع زملائي في الجمعية ما عندنا منافسة مع احد، المنافسة مع انفسنا، بأن نشوف العالم أين وصل ونطمح أن نصل لنفس المستوى إذا لم نفوق، ما عندنا مشكلة مع أحد، فالتحدي بيننا وبين أنفسنا، يوجد في هذه البلد من العقول نساء ورجال ما يضاهي أو يفوق العقول في العالم مع فرق الإمكانيات ” .

وتابع في إجابته على سؤال ايضا لـ ” صدى ” : هل نستحق في هذه المناسبة أن نقول نفخر بما شاهدت، ليرد الأمير: ” ما ودي نقعد نمدح بعض لكن خلوا المدح يجيينا من بره ” .