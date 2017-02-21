بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

دفع الغرور ملاكمًا أن يقوم بالرقص خلال معركة مع منافسه داخل الحلبة، فكان الرد درسًا قاسيا لن ينساه أبدًا.

ونشر موقع ميرور لقطات لملاكم يرقص داخل الحلبة خلال مباراة من أعنف فنون القتال في العالم، ما أثار غضب منافسه وركله في رأسه.

ذكر الموقع أن الملاكم قرر تقديم فقرة رقص للجمهور بعيدا عن منافسه، لكن الأخير انتهز الفرصة وركله في رأسه، وسقط اللاعب المغرور على الأرض.