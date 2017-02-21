 بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا

بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا
وكالات(صدى):

دفع الغرور ملاكمًا أن يقوم بالرقص خلال معركة مع منافسه داخل الحلبة، فكان الرد درسًا قاسيا لن ينساه أبدًا.

ونشر موقع ميرور لقطات لملاكم يرقص داخل الحلبة خلال مباراة من أعنف فنون القتال في العالم، ما أثار غضب منافسه وركله في رأسه.
ذكر الموقع أن الملاكم قرر تقديم فقرة رقص للجمهور بعيدا عن منافسه، لكن الأخير انتهز الفرصة وركله في رأسه، وسقط اللاعب المغرور على الأرض.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور

خخخخخخخخخ خش جو الخال ههههههه

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 3 شهور

راح في كرعها الرقاصه !!

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

الخال اكيد احد شغل له أغنية يحبها ونسى المصارعة

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور

تونس فيها حراره ،

[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور

الى من لقب نفسه بــ ( كيف الحال ) ياقدمك قدماه االظاهر وانت تقولها يطلع من فمك غبار اجل خذ هذي
((( حلب لك فيها احد )))

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول