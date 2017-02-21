بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. درس لملاكم مغرور لن ينساه أبدًا
دفع الغرور ملاكمًا أن يقوم بالرقص خلال معركة مع منافسه داخل الحلبة، فكان الرد درسًا قاسيا لن ينساه أبدًا.
ونشر موقع ميرور لقطات لملاكم يرقص داخل الحلبة خلال مباراة من أعنف فنون القتال في العالم، ما أثار غضب منافسه وركله في رأسه.
ذكر الموقع أن الملاكم قرر تقديم فقرة رقص للجمهور بعيدا عن منافسه، لكن الأخير انتهز الفرصة وركله في رأسه، وسقط اللاعب المغرور على الأرض.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2580 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
خخخخخخخخخ خش جو الخال ههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 3 شهور
راح في كرعها الرقاصه !!
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الخال اكيد احد شغل له أغنية يحبها ونسى المصارعة
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
يذكرني بالبطل محمد علي كلاي رحمه الله
كيف الحال[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
تونس فيها حراره ،
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور
الى من لقب نفسه بــ ( كيف الحال ) ياقدمك قدماه االظاهر وانت تقولها يطلع من فمك غبار اجل خذ هذي
((( حلب لك فيها احد )))
انتو بدكو قصيايد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
كيف جوك زين عالي
انتو بدكو قصيايد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
،
الاسمر[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول