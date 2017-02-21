إكسترا توصي بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) بياناً أوصت فيه بزيادة رأسمال الشركة، من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 6 أسهم، بنسبة 16.66% من رأس المال.

جاء ذلك بحسب بيان للشركة نشر على تداول قالت فيه إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي، كما في 31 ديسمبر 2016م.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة، بحسب البيان لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي سوف يعلن عنها لاحقاً.

وأشار البيان إلى أن رأسمال الشركة سيرتفع من 360 مليون ريال إلى 420 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 36 مليون سهم إلى 42 مليون سهم.

كما أوضح البيان أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سوف يتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل بحسب حصتــه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.