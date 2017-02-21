عبدالعزيز المريسل: كل الاندية بتتأثر في الاسيوية الا الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 25
مايو
بسم الله اعوذ بالله من شر الحسد قول ماشاءالله لاتصك الهلال بعين الله يستر
ربنا يشفيك حقيقي انت انسان مفروض ما تتكلم في الأعلام حسدك للهلال جننك
على الهلال الزعيم عدم النظر والتفات لمثل هؤلاء الاعلاميين من الواضح جدا ان قروب خيره واعلام خيخه شادين حيلهم للتأثير على الهلال وعلى جميع الهلاليين عدم اعطائهم اي بال فهم لاحجم لهم ومما يحسون من الالم ينعقون بس ما اقول الا سمعني صياحك الاعلامي المحترم يقول الحقيقه اما حسب الميول وعيني عينك فهذا مشجع وصاروا النصراويين لايهمهم النصر يحقق بطوله او لايحقق اهم شي الهلال لايحقق والله وهذا الشي اعجبني لانه سوف يزيد من جراحهم نهاية الموسم
لاحوووول يالطواقي الرجال يمدح في ناديكم وانتوا تقولون الله يشفيه مازاد عرفنا لكم فضحكم وقلتوا الله يشفيه ومدحكم قتلوا مريض الله يشفيه ، سبحان الله انتوا مثل الرويبضه مايعجبكم قول الحقيقه، صدق من سماكم ح.. جحا ومن قال هذي المقوله بأنكم ياجماهير الهلال حمير جحا هو إعلامي هلالي للتذكير فقط.
الهلال وفقط
والباقي كلهم تكملة عدد
من اجل ان يقال عندنا دوري
والا الهلال لحاله قاره ونادي والبقيه لاتمثل الانفسها
يالمشعفل يافقري هذا مايقول ماشاءالله هذا اهبل رايح يصك الهلال بعين ماتنلام قواطي
المريسيل فيه جني اسمه الهلال اقراء على نفسك …؟
المريسل وجهه بدون شنب املط يذكرني بحق الحرمه لو يخلع اسنانه كان تكمل الحكايه
التعليقات مغلقه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله اعوذ بالله من شر الحسد قول ماشاءالله لاتصك الهلال بعين الله يستر
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
ربنا يشفيك حقيقي انت انسان مفروض ما تتكلم في الأعلام حسدك للهلال جننك
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
على الهلال الزعيم عدم النظر والتفات لمثل هؤلاء الاعلاميين من الواضح جدا ان قروب خيره واعلام خيخه شادين حيلهم للتأثير على الهلال وعلى جميع الهلاليين عدم اعطائهم اي بال فهم لاحجم لهم ومما يحسون من الالم ينعقون بس ما اقول الا سمعني صياحك الاعلامي المحترم يقول الحقيقه اما حسب الميول وعيني عينك فهذا مشجع وصاروا النصراويين لايهمهم النصر يحقق بطوله او لايحقق اهم شي الهلال لايحقق والله وهذا الشي اعجبني لانه سوف يزيد من جراحهم نهاية الموسم
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
لاحوووول يالطواقي الرجال يمدح في ناديكم وانتوا تقولون الله يشفيه مازاد عرفنا لكم فضحكم وقلتوا الله يشفيه ومدحكم قتلوا مريض الله يشفيه ، سبحان الله انتوا مثل الرويبضه مايعجبكم قول الحقيقه، صدق من سماكم ح.. جحا ومن قال هذي المقوله بأنكم ياجماهير الهلال حمير جحا هو إعلامي هلالي للتذكير فقط.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
الهلال وفقط
والباقي كلهم تكملة عدد
من اجل ان يقال عندنا دوري
والا الهلال لحاله قاره ونادي والبقيه لاتمثل الانفسها
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 3 شهور
يالمشعفل يافقري هذا مايقول ماشاءالله هذا اهبل رايح يصك الهلال بعين ماتنلام قواطي
السيف الازرق[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 3 شهور
المريسيل فيه جني اسمه الهلال اقراء على نفسك …؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 3 شهور
المريسل وجهه بدون شنب املط يذكرني بحق الحرمه لو يخلع اسنانه كان تكمل الحكايه