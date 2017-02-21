اختطاف واغتصاب زوجة حامل في المغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت زوجة حامل، بالمغرب، لاختطاف واحتجاز واغتصاب بإحدى الغابات بعدما استولى شخصان على ما بحوزتها من أموال وأغراض.

وفي التفاصيل، فإن الزوجة التي تقطن بحي التقدم بالرباط، كانت في طريقها منبيت العائلة إلى بيت زوجها، وطلبت من شخصين نقلها في اتجاه المدينة، معتقدة أنهما يمتهنان النقل السري، وبعدما ركبت العربة، انحرفا عن الطريق وتوجها بها نحو غابة كثيفة، وتعرضت للتهديد بالقتل إن هي صرخت أو حاولت مقاومتهما، ثم احتجزاها وهتكا عرضها، رغم توسلاتها لهما بأنها متزوجة وحامل.

وبعدما تحررت الزوجة من الجانيين، اتصلت بالزوج، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحصلت على شهادة طبية، ثم توجهت إلى مقر الشرطة وسجلت شكاية ضد المجهولين.