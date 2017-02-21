تعليق عوض خميس بعد تمديد عقده مع النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 25
مايو
زمن عجيب خسااااااارة الرجال والله انك لاعب جيد ومكسب للهلال بس بهذي الحركة البايخة اثبت انك لا راي لك مع الاسف الاحتراف عندنا مضرووووب فيه ثغرات شوف اللاعب الاجنبي الكافر أصدق في كلامه وتعاملاته في المواثيق والعهود لذا تراه ناجح في وظيفته اللي هي لعب كرة القدم وعندنا العكس
اتمنى من وكيل اللاعب الاستاذ غرم العمري تكون عنده الشجاعه ويوضح توقيع اللاعب لناديين ومايخاف من احد كائن من كان نرجوا ذلك
معروفه مايحتاج غرم يوضح
الهلال وقع مع الاعب
وجاء وسطات من النصر يبغون الاعب
بكل بساطه الهلال قال ادفعوا الشرط الجزاءي
وخذوه
وانتهى الموضوع
اما اعلام النصر الي كان يقلل من الاعب
الحين يتغنون وحطين نفسهم منتصرين
يضحكون جمهورهم ضعيف
اتمنى احصل نصراوي عنده عقل
ويسال كيف النصر وقع مع عوض
لاتضعون بالعجه ويمارسون عليكم دور البطل
هذي اللي يسمونها الجحفله الحقيقيه، السنافر خلاهم يتصورون معه وينبسطون قليلاً ثم جحفلهم هههههههههههههههههههه لا وازيدكم من البيت شعر خطف سالم الدوسري معه وهذا خبر أكيد 100 % ، وسلمان الفرج وقع للأهلي ياخي أيام غبراء على الطواقي.
اهم شي لايروح لطحالب
الهلال ما خسر شي بالعكس يالذكي ربح الغرامات على عوض ونادي النصر 300 وايقاف 6 شهور وغرامات على النصر لتوقيعه مع عوض وهو موقع مع الهلال
فيها عقبات كثيرة على النصر من ضمنها منع النصر من التعاقد اذا صعد الهلال الشكاوي على الفيفا يعني بلاوي في انتظار نادي النصر
عرف الحين من الي خسر ومن الي ربح
التعليقات مغلقه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 3 شهور
زمن عجيب خسااااااارة الرجال والله انك لاعب جيد ومكسب للهلال بس بهذي الحركة البايخة اثبت انك لا راي لك مع الاسف الاحتراف عندنا مضرووووب فيه ثغرات شوف اللاعب الاجنبي الكافر أصدق في كلامه وتعاملاته في المواثيق والعهود لذا تراه ناجح في وظيفته اللي هي لعب كرة القدم وعندنا العكس
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى من وكيل اللاعب الاستاذ غرم العمري تكون عنده الشجاعه ويوضح توقيع اللاعب لناديين ومايخاف من احد كائن من كان نرجوا ذلك
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
معروفه مايحتاج غرم يوضح
الهلال وقع مع الاعب
وجاء وسطات من النصر يبغون الاعب
بكل بساطه الهلال قال ادفعوا الشرط الجزاءي
وخذوه
وانتهى الموضوع
اما اعلام النصر الي كان يقلل من الاعب
الحين يتغنون وحطين نفسهم منتصرين
يضحكون جمهورهم ضعيف
اتمنى احصل نصراوي عنده عقل
ويسال كيف النصر وقع مع عوض
لاتضعون بالعجه ويمارسون عليكم دور البطل
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
هذي اللي يسمونها الجحفله الحقيقيه، السنافر خلاهم يتصورون معه وينبسطون قليلاً ثم جحفلهم هههههههههههههههههههه لا وازيدكم من البيت شعر خطف سالم الدوسري معه وهذا خبر أكيد 100 % ، وسلمان الفرج وقع للأهلي ياخي أيام غبراء على الطواقي.
كوكو[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي لايروح لطحالب
nadem2008[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
الهلال ما خسر شي بالعكس يالذكي ربح الغرامات على عوض ونادي النصر 300 وايقاف 6 شهور وغرامات على النصر لتوقيعه مع عوض وهو موقع مع الهلال
فيها عقبات كثيرة على النصر من ضمنها منع النصر من التعاقد اذا صعد الهلال الشكاوي على الفيفا يعني بلاوي في انتظار نادي النصر
عرف الحين من الي خسر ومن الي ربح