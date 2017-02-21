فريق طبي ينقذ طفل رضيع بجراحة نادرة في المخ بمستشفى الملك سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نجح فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان، في إجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، كان يعاني تشوهاً خلقياً بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة والمخ منذ الولادة.

وأوضح الفريق الطبي أن هذا التشوّه أدى لتكون ثلاث كتل كبيرة كل منها بحجم 10×7 سم في منتصف المنطقة القفوية للجمجمة والرقبة؛ ما أدّى إلى صعوبة شديدة لدى والدَي الطفل في رعايته، إضافة إلى العبء النفسي والاجتماعي.

وبعد فحص الطفل إكلينيكياً تقرّر عمل أشعة بالرنين المغناطيسي على المخ، والتي أوضحت وجود ثلاث قيلات سحائية متصلة بجوف المخ تحتوي على السائل الدماغي الشوكي، علاوة على أغشية وحجب سحائية مشوّهة مع وجود خلل في عظام الجمجمة.

وبعد استشارة أطباء التخدير؛ لصعوبة الوضع التخديري في مثل هذه الحالات تقرّر إجراء جراحة عاجلة، وتمّ استئصال الكتل الثلاث بعد التأكّد تماماً من عدم وجود أنسجة مخية أو أوردة سحائية داخلها، وتمّ ترقيع الأم الجافية وخياطة الجلد بدقة شديدة لمنع تسرُّب السائل الدِّماغِيُّ الشوكي، وتوفير أقصى حماية ممكنة للمخ.

