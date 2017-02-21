الاتصال بالموتى.. أحدث طرق النصب في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

الاتصال بالموتى.. أحدث طرق النصب في الإمارات
انتشرت عدد من مراكز الشفاء في الإمارات، تحتال على زبائنها بإيهامهم بأن باستطاعتها التحدث إلى أرواح الموتى.
وتضم تلك المراكز عددًا من «الخبراء النفسيين» الذين يطلبون من الضحية مبلغ 136 دولارًا مقابل عقد جلسة مدتها ساعة واحدة، يزعمون أنه يتم خلالها نقل رسائل من أحد أفراد أسرة الزبائن الذين يترددون عليهم ممن فرق بينهم الموت.
توجد بعض مراكز الشفاء هذه في أبراج بحيرات الجميرا في حي جميرا بدبي، فضلًا عن «خبراء نفسيين مستقلين» يديرون هذا النشاط من منازلهم.
ونقل تحقيق سري أجراه أحد الصحفيين عن موظف في مؤسسة تروج لنفسها كمركز للشفاء فقط، قوله: “إذا أحضرت صورة لشخص وافته المنية يمكن للخبير النفسي أن يقوم بعملية اتصال روحي مع ذلك الشخص، ويمكن أن ينقل له أي رسائل كما أنه يمكن أن يقول لك ما إذا كان الشخص يرقد في سلام وإذا كان لديه أي رسائل لك».
وعندما سئل عما إذا كان الاتصال بالروح هو خدمة مطلوبة في المركز، قال الموظف: «المركز دائمًا مشغول، وعليك أن تحجز قبل الموعد بأسبوعين أو ثلاثة».
فيما قال أحد الخبراء النفسيين لأحد الزبائن: «لقد فقدت مؤخرًا شخصًا.. إنه هنا في الغرفة ويقول إنه سعيد ويريدك أن تعرف هذا».
كما أن من يجيدون قراءة بطاقات «التارو» يجمعون مبالغ كبيرة من المال في الإمارات، ويعمل العديد منهم من بيوتهم، ويتقاضون مبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 درهم لجلسة مدتها ساعة.
وخلال تحقيق سري آخر قام قارئ بطاقة التارو بعمل تنبؤات عامة واضحة، ومثلما فعل الخبير النفسي أوصى هذا الشخص بعمل زيارة أخرى.
وأوضح يجب أن تحجز زيارة أخرى لكي نعرف ما إذا كان يسير مستقبلك في الاتجاه الصحيح.
وقالت مغتربة كانت تسكن في دبي سابقًا بعد أن رفضت الكشف عن هويتها، إنها أنفقت آلاف الدراهم في محاولة للاتصال بحبيبها المتوفي.
لكن بعد ما يقرب من ثمان زيارات إلى الخبيرة النفسية التي ادعت أنها تقوم بالاتصال الروحي، شعرت أنه لا جدوى من ذلك، وأن الوقت قد حان للمضي قدمًا.
وقالت: «عندما سمعت أن هناك شخصًا يمكن أن يرى ويتحدث إلى الأرواح فكرت في حبيبي على الفور وأعطتني الخبيرة النفسية في المرة الأولى التي ذهبت إليها الكثير من التفاصيل الصحيحة حول علاقتنا، ولكن في كل مرة كنت أذهب إليها كانت تقول نفس الملاحظات العامة.
وأضافت لقد قمت بإهدار الكثير من المال على ذلك.
الشمالي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16484 ] نشر منذ 3 شهور
دجالين كذابين…
الله سبحانه يقول للنبي عليةالصلاةوالسلام
(أنك لن تسمع الموتى)
وعيسى عليةالسلام كان يحيي الموتى بأمر الله
وأمر الله موسى عليةالسلام أن يضرب جثه ببعضها لينهض الرجل من موته ويخبر بمن قتله..
لكن هذي معجزات للأنبياء..
أما هذيلن الدجالين داخلين بفيزة وتأشيرات
وتحولوا لمتصلين روحانيين…
ووسطاء بين الأحياء والأموات..
ومايشجعهم على هذا الشي..أنهم يلقون أغبياء
يتهافتون عليهم..
أنا عرفت أمراءة…وقفت عليها أنا بنفسي شخصيآ
في أحدى الدول
أحترت في حالتها تغيب عن الوعي ليومين وأحيان 4أيام..
والغريب فالأمر أن جميع أعضائها تتوقف تمامآ
لانبض ولانفس ولا تتحرك…
ويوم تقوم تخبر الناس أنها تزور الموتى
وأنها زارت فلان وفلانه
وتقول لأهله أن كان متنعم في قبرة أو معذب..
فسألتها هل يتحدثون معك الموتى؟
قالت لا….لكني أشوفهم…
قلت أنتي دجاله..
قالت الله يسامحك..
طبعآ الأن الحرمه هذي عمرها فوق الستين..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13047 ] نشر منذ 3 شهور
بليز غيروا الصوره مٌخيفه 😣
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
وين الشرطه عنهم .؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10542 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
مو غريبه على هؤلاء النصب والاحتيال على الاغبياء فقد سبقهم زعيم الصوفيه في اليونان عندما طلب منه مراسل قناة الجزيره التحدث اليه قال له انتظر الى ان اتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام فأن اذن لي ساتحدث اليك وفي اليوم التالي جاءه الزعيم وقال له مخاطبا ابشر لقد اتصلت بالرسول عليه الصلاة والسلام بالهاتف وسمح لك بأجراء اللقاء .