 أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية! - صحيفة صدى الالكترونية

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أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية!

أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية!
كييف(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لطفلة أوكرانية تحاول فيه قراءة بعض السور القرآنية القصيرة.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتلو سور الفاتحة والإخلاص والكوثر من القرآن الكريم ورغم عدم تمكنها من نطق الأحرف العربية فقد نال الفيديو على إعجاب الكثيرين.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

ما شآء الله
تبارك الله

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

ماشاء الله تبارك الله
الله يستر عليها

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور

زوجوني اوكرانيه والله الزين عندهم

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

ماشاء الله تبارك الرحمن .