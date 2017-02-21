أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية! - صحيفة صدى الالكترونية

كييف(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لطفلة أوكرانية تحاول فيه قراءة بعض السور القرآنية القصيرة.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتلو سور الفاتحة والإخلاص والكوثر من القرآن الكريم ورغم عدم تمكنها من نطق الأحرف العربية فقد نال الفيديو على إعجاب الكثيرين.