أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية! - صحيفة صدى الالكترونية

أوكرانية تتلو القرآن بصوت مبهر رغم عدم إجادتها للعربية!
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لطفلة أوكرانية تحاول فيه قراءة بعض السور القرآنية القصيرة.
وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتلو سور الفاتحة والإخلاص والكوثر من القرآن الكريم ورغم عدم تمكنها من نطق الأحرف العربية فقد نال الفيديو على إعجاب الكثيرين.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسعدها😘
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
ما شآء الله
تبارك الله
الايوبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله
الله يستر عليها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
أموره 😍
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور
زوجوني اوكرانيه والله الزين عندهم
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الرحمن .