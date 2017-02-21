فيديو لـ «بترجي» عن مستشفاه يثير سخرية رواد تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أثار مقطع فيديو نشره رجل الأعمال صبحي بترجي،عن مستشفاه سخرية وغضب رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وكان رواد تويتر تداولوا مقطع فيديو لـ “بترجي” بخصوص بنائه لأحد المستشفيات بمدينة حائل، قائلا “جبت المستشفى، وبنيته على أحدث طراز، بـ200 مليون ريال، وأنتم يا أهل حائل تنجحوه أو تفشلوه”.واستنكروا تصريحاته بقولهم: “هل نمرض حتى تنجح مستشفاك؟!”.

ودعا المغردون أهالي حائل ساخرين إلى أن يمرضوا حتى تنجح المستشفى الجديد، وقال أحدهم على أهل حائل أن يمرضوا تضامنا مع رجل الأعمال ودعما للمستشفى الجديد”.