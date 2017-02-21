فيديو لـ «بترجي» عن مستشفاه يثير سخرية رواد تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو لـ «بترجي» عن مستشفاه يثير سخرية رواد تويتر
أثار مقطع فيديو نشره رجل الأعمال صبحي بترجي،عن مستشفاه سخرية وغضب رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر .
وكان رواد تويتر تداولوا مقطع فيديو لـ “بترجي” بخصوص بنائه لأحد المستشفيات بمدينة حائل، قائلا “جبت المستشفى، وبنيته على أحدث طراز، بـ200 مليون ريال، وأنتم يا أهل حائل تنجحوه أو تفشلوه”.واستنكروا تصريحاته بقولهم: “هل نمرض حتى تنجح مستشفاك؟!”.
ودعا المغردون أهالي حائل ساخرين إلى أن يمرضوا حتى تنجح المستشفى الجديد، وقال أحدهم على أهل حائل أن يمرضوا تضامنا مع رجل الأعمال ودعما للمستشفى الجديد”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10551 ] نشر منذ 3 شهور
يعني بنى مستشفى استثماري او هديه لاهل حائل ؟ لكن اعتقد انه استثماري والدليل دعوته لاهل حائل لانجاح المستشفى . لكن ما اتوقع هذا وامثاله المجنسين ان يفكروا يعملو عملا طيبا للبلاد واهلها لان ماله مصلحه يقدم شي للبلاد التي منحته الجنسيه والاموال الطائله والقوة التي جعلته يقلل الشوارع المحيطه بمنزله
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله محمد رسول الله
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه ابو عمار الله يهديك هذه العينه تبني شي للوطن في عقلك .
والله العظيم اخر من يفكر في الوطن هذا ومن على شاكلته اقولها وانا اعرف كثير عنهم .
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعلم اساس مصدر ثروته كيف جات
sa[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
الشرها ماهي عليه على الي خلاه يسرح ويمرح بتسيحاته المستفزه حكومه عندنا الله يهديهم يلتزمو الصمت عند هالشكال
…….[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض أن أهل حائل يقاطعون المستشفى تماماً حتى لو يمرضون تعالجون في المستشفيات الثانيه حائل فيها مستشفيات تغني بعد الله عن بترجي ومستشفاه
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
النجاح حسب كفائه الطاقم الطبي والثاني السعر المناسب
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
200 مليون تكلفة المستشفى ..وراس المال كم ..الي خلاه يتبجح كذا الفلوس ..الله يخسره يارب ..
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 شهور
انت يااللي اصل وصل ويش سويت ماغير تتبطح في البيت
على النت وترمي كلام ماتعرف معناه الرجال مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لافرق بين عربي وعجمي ولا ابيض او اسود
الا بالتقوى
ارجل اجتهد واشتغل وعملف دراهم قم اعمل مثله واترك عنك الكلام الفاضي
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايحوجنا للمستشفيات . ويديم علينا الصحه والعافيه المستشفيات الخاصه ماترحم مص دم المواطن اهم شي صاحب المنشئه يعبي يجيبه .
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
بالله فكونا من الحكي الفاضي والبررة
خلونا واقعيين الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه
المهندس صبحي البترجي رجال عصامي مكافح منا ظل
بنا نفسه بنفسة الهياط والدلع ما فيه حتى اولاده يحاسبهم خذ حقك وعطني حقي يحاسب اولاده حتى ع القرش مستشفيات السعودي الألماني
ليست جمعيات خيرية او دار للعجزة
وما ادراكم ان هذا الرجال يعمل اشياء بينه وبين الله
انا الذي اعلمه من الثقات يوجد من بنا ته ملتزمات
يذهب بأنفسهن اخر الليل ويطرقن ابواب المساكين
ويتصدقن عليهن
والله العظيم ليس بيني وبينه لا نسب ولا حسب او أي علاقة شخصية او مصلحه
لكن شهادة لله سوف اسأل عنها بين يدي الله هذا الرجال عصامي مكافح منا ظل
@بندر@[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
اقول بس … بلاش دلع
@بندر@[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
مدري الأرض إلى بنيت ملك لك ياصبحي ولا لهفتلك شارع وبنيت عليه.. عوايدك
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوْراتهم؛ فإنه مَن تتبَّع عورة أخيه المسلم، تتبَّع الله عورته، ومَن تتبَّع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته)
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن قصده من ناحية التقييم والاشراف للموظفين فيه
ابوعلي 990[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 3 شهور
رساله لاهل حايل
امرضوا عشان خاطر البيه باشا بترجي
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد وضحها ويقصد الموظفين ..اي منشأه في العالم ان لم يكونوا موظفينها اكفاء لن تنجح
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا …
وصل الحال بهذا الرجل بأن لايعي مايقول .. وهذا انما يدل على نقمة المال والعياذ بالله .
اين الاامانه ضيعناها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى بترجي أنت مسؤول أمام الله والمسؤولين الا في المستشفى مسؤولين أمام الله هل الكادر الطبي الأهم الأطباء نجح اذا هم نجحون احمد الله واذا الكادر الطبي فشل الله يعينك على مسؤوليتك أمام الله نأسف اذا جاء منا خطاء
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
بترجي مابنى المستشفى لوجه الله الحين الدوله قاعده تخصخص على سبيل المثال مركز التاهيل الشامل للاناث بالدمام تخصخص لصالح مستشفى اسطون وبترجي ماهمه اهل حايل همه المستشفى الجديد هذا يفوز بعقد خصخصه مع وزاره الصحه في حايل عموما الادمي هذا مفروض يحجر عليه لان هناك شك في معقوليته وعدم السيطره على اعصابه الله لايبلانا
اين الاامانه ضيعناها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى صبحي بترجي اما بالنسبة إلى أهل حائل مالهم داخل بالمستشفى اما أنت يا صبحي بترجي أنت مسؤول أمام الله والمسؤولين الا في المستشفى مسؤولين أمام الله هل الكادر الطبي الأهما الأطباء نجحو اذا هم نجحون احمد الله واذا الكادر الطبي فشل الله يعينك على مسؤوليتك أمام الله ونأسف اذا جاء منا خطاء
ابو احمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
يا جماعة الخير
هون هون الرجل يقصد حافظو على المشفى ولا يقصد الناس تمرض … حتى لو هو ما قاصد كدا كونو ايجابييين وفكرووو كدا
زوووووووووووووووووووووول
تامه[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور
😍
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13379 ] نشر منذ 3 شهور
لا وانت الصادق الطاقم الطبي اللي بتجيبة هم اللي ينجحوة او يفشلوة مو تجيب طاقم سباكين معاهم شعادات مزورة وتبي ينجح
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديه !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاااك خير ياعم صبحي ويجعله فموازين حسناتك…
خيرك سابق ولك الفضل بعدالله
في أنشاء المستشفيات على مستوى الخليج كامل….
سعودي غيور[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
ماقال شي غلط بس الشعب تافه وحسود اغلبه
اذا كان هناك نجاح تحصل اقرب النتس لك يحسدك زيحقد عليك
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابو عبدالله الرابغي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
المهندس صبحي بترجي جزاه الله خير ويرزقه على قد نيته
وياليت كل الأثرياء مثله
ورضا الناس غايه لاتدرك
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
لاجل المال لا لا اجل الضعفاء والمساكين او تخصيص قسم مجاني لمن لا يملك المال للا سف رؤوس الاموال لدينا فالبلد معظمهم يفكرون فالعائد المادي اكثر من تفكيرهم بتلمس حوائج الفقراء ولو سمحوا للبارات والمراقص لوجدتهم اولى الناس في هذه التجاره الا من رحم ربي
وتحياتي
سالم المالكي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
بعض الناس “مع الخيل يا شقرا” ولا يدري وش السالفة!
الرجل يقول “أولادكم وبناتكم موظفين في المستشفى وينجحوها ولا يفشلوها”.
لا تكلم عن المرضى ولا عن المكاسب، الرجل تكلم عن الموظفين والموظفات من أهل حائل.
فهمت يا متصيد الهفوات، الله يصلحك، لو تسوي 1% مما سواه وتاخذ حقك، ولا تبي الرجال يصرف عليك.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
أنا أحترم الشخص هذا وقابلته قبل فترة…
ووجدت أنه أنسان متواضع وبسييييط جدآ
في كلامه وتصرفاتة
وحبيته والله من كل قلبي…ومارزقه الله الا وهو يستااااهل..
صبحي بترجي وأبو مازن(سليمان الحبيب)
هذيلن من خيرة من قابلت ..
الله يوفقهم وكل من سعى فالرقي بهذا البلد
عبدالله الشهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ياناس. لاتكونو ..الى هدرجه. الرجال يقصد شباب وبنات حائل الذين يستفيدون من الوضايف ينجحوه بدوامهم وانضباطهم وحسن استقبالهم للناس ومتابعه حالات المرضي. الرجل قصده الذين بيشتغلوو واذا كان فاشلين في عملهم اكيد راح يكون خساره المشروع.
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله يطول عمر الدوله اي دكتور يرغب في فتح مستشفى خاص الدوله تصرف له اعنة او قرض ماني متاكد بس المبلغ الذي يصرف له 200 مليون ريال يعني ما هو من جيبه
الحربيSS[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 شهور
ماتلاحظون إن الرجل المدرهم ماودك يفتح فمه لأنه يجيب العيد
أما الرجل الفقران الطفران كلمته توزن ذهب وودك مايسكت
الواقع[ عدد التعليقات: 4254 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا هناك تجار صحة وهذا البترجي باشة احدهم والا تركيب سن ب 3000 الاف تجارة والله تجارة
Sniper[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 3 شهور
بدال ماتتعب وتسافر للرياض ولا جدة للعلاج في المستشفيات المتطورة زي السعودي الألماني الرجال جاب المستشفى عندك وفر عليك عناء السفر والخساير وقيمة الاقامة والاكل والشرب، وعليها فتح باب رزق لعيالكم وبناتكم بتوظيفهم، انا اعتقد أن كلمة شكراً يستحقها هذا الشخص بجدارة.
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
الله يبارك له ف المال و العيال والحال
أخواني حلاله وبكيفه… الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين
قديم[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
حسنو النيه قبل كل شي ..مو ع طول تحكمو ع كيفكم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الشمالي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
انا اقول تضامنا مع المستشفى الجديد اذا احد مرض مفي احسن من الطب الشعبي الله يعافينا ان شاءالله