وزير الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هناك آلاف الوحدات السكنية جاهزة للتسليم على دفعات شهرية، موضحا أن الوزارة ستسلم منتصف كل شهر دفعة جديدة من تلك الوحدات، في مناطق المملكة المختلفة لافتا إلى أن هناك ١٠٧٠٠ وحدة سكنية جاهزة.

وأشار الحقيل إلى أهمية إيجاد تسجيل عيني لبيانات سوق الإسكان، وتوحيد مصادر المعلومات مضيفا أن الـ 240 مليار ريال التي خُصصت للإسكان في عهد الملك عبدالله، موجودة لدى مؤسسة النقد، على أن تتم الاستفادة منها في برامج الوزارة.