وزير الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هناك آلاف الوحدات السكنية جاهزة للتسليم على دفعات شهرية، موضحا أن الوزارة ستسلم منتصف كل شهر دفعة جديدة من تلك الوحدات، في مناطق المملكة المختلفة لافتا إلى أن هناك ١٠٧٠٠ وحدة سكنية جاهزة.
وأشار الحقيل إلى أهمية إيجاد تسجيل عيني لبيانات سوق الإسكان، وتوحيد مصادر المعلومات مضيفا أن الـ 240 مليار ريال التي خُصصت للإسكان في عهد الملك عبدالله، موجودة لدى مؤسسة النقد، على أن تتم الاستفادة منها في برامج الوزارة.
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لوتشتغل قد ماتكلم كان امورنا تمام🤗
hh0hh[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
اسأل الله الواحر الأحد الفرد الصمد أن يحرم كل من احرم الناس في السكن أسألة الله أن يحرمة الشهادة عند نزع روحة _ اللهم آمين اللهم استجب _
هلا[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف وزارة الاسكان مثل نهود الرجال موجودة وليس لها فائدة
2030[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الوزير لا تصدقونه، حاس الإسكان وضيع الفلوس هو وفكره
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ماستر[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 3 شهور
مشاريع المدينة المنورة لم يبدا العمل ب استلموها من الامانة ومازلت خاليه
ماستر[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 3 شهور
مشاريع المدينة المنورة لم يبدا العمل ب استلموها من الامانة ومازلت خاليه
الصريح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
اتق الله فينا
slem999[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت وزير الأسكان يزور الجبيل الصناعية ويشوف الأنجازات الحقيقية أحياء سكنية بألاف الوحدات السكنية الفاخرة تقوم خلال أشهر معدودة وربي أحياناً أكون رايح الدوام واشاهد قوافل من الشاحنات تحمل البيوت الجاهزة وبعد عودتي من الدوام أجد عشرات أو ربما المئات من المنازل قد تم تركيبها … والسر أن شركة سابك والهيئة الملكيةوغيرها يتعاقدون مع شركات صينية وتركية متخصصة تركيب البيت مايأخذ ساعات بدلاً من قرف الطابوق والبلك والصبات التقليديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
احس انه ربووود
صالح الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
240 مليار ريال موجودة من عهد الملك عبدالله لانها شغاله في البنوك الربويه وتضاعفت الي 200 مليار وكل ذلك على حساب المواطن . سؤال .لماذا خصصت 240 مليار ؟ من المفترض تحاسب الوزارة على ذلك . احسبو المليار يساوي = مليون مليون خلوا كل فله من المحسوبة على المواطن فلة وهي قوطي صلصل نحسبها بمليون يعني مليون مليون فلة