نزاهة: تعثر موظفين فى عملهم بسبب إبلاغهم عن الفساد - صحيفة صدى الالكترونية

نزاهة: تعثر موظفين فى عملهم بسبب إبلاغهم عن الفساد
أكد لدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم؛ بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن الهيئة تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد نشر تقاريرها السنوية على موقع الهيئة الإلكتروني، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع لدى الهيئة من نشر تقاريرها أسوة ببقية الجهات الحكومية موضحا، إن الهيئة ليس لديها حرج من إتاحة معلوماتها للعامة، مضيفاً أن الهيئة تسعى للتعامل بشفافية من خلال بياناتها الصحفية إبرازاً لجهودها.
وأضاف أنه ليس لدى الهيئة قانون يسمح لها بالتشهير بالمفسدين، كونها ليست جهة قضائية أو تنفيذية، ولا تقوم بتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن التشهير مكفول فقط للقاضي إذا ارتأى ذلك في بعض القضايا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10540 ] نشر منذ 3 شهور
بما ان المبلغ عن الفساد في دائرته او وزارته محمي ولا احد يعرف عنه اذا ما سبب تعثرهم في عملهم ؟ لا بد ان احد موظفي نزاهه هو من اخبر عنهم .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 3 شهور
كذا ماراح احد يبلغ عن اي شي اذا تعثر في عمله ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 شهور
نزاهه فيها تسريب وتحتاج تنظيف….والله حاله
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله محمد رسول الله
sami1111[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض اذا قدم أي موظف بلاغ عن فساد وثبت صحة كلامة تفريغه من عمله مع منحه راتب وترقيات كما لو كان يعمل بحيث لا يتاثر نهائيا من أي اجراء
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
رحم الله سيدي صاحب السمو الملكي
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمة واسعة
المواطن هو رجل الأمن الأول
لن يخيف الشرفاء من المواطنين التعثر عن ابلاغ
عن أي اعمال سواء اجراميه
او تجاوزات نظاميه