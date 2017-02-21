حملات للتأكد من عدم حفظ الأغذية في أكياس بلاستيكية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها ستبدأ اعتباراً من أول جمادى الآخرة المقبل تنفيذ حملات تصحيحية، لمراقبة التزام الأفران والمخابز والمطاعم بعدم حفظ الأغذية الساخنة في أكياس بلاستيكية وأصدرت تعميماً في وقت سابق على جميع المحال، التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة للاشتراطات الصحية، يفيد بضرورة وقف استخدامه.

وحذرت الأمانة من استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية؛ لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول، مشددة على ضرورة استبدالها بالأكياس الورقية، أو أوعية القصدير، أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة، وعدم تعبئة الخبز في الأكياس البلاستيكية وهو ساخن.