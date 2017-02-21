 ورشة عمل عن الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

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ورشة عمل عن الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة بالقصيم

ورشة عمل عن الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة بالقصيم
واس(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة ، افتتح وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، اليوم ورشة عمل بعنوان “الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة” ، التي يقيمها مركز الملك سلمان للشباب ، بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وفي مستهل الورشة رحب الحميدان بالجميع ، مؤكداً اهتمام سمو أمير منطقة القصيم بالشباب ومايخدم مصالحهم ، ودعم مشاريعهم الصغيرة ، مشيراً إلى أن تنظيم مجلس شباب القصيم لهذه الورشة يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع ، ودعم الشباب وتفعيل آفاق الاستثمار الاقتصادي بالمنطقة .

يذكر أن هذه الورشة تستهدف بشكل خاص الشباب وتتناول عدد من المحاور ، من ضمنها الفرق بين المحاسبة والإدارة المالية في المنشآت ، وتوضيح كيفية بناء النظام المالي للمنشأة ، وإبراز أهمية القوائم المالية وسلبياتها ، وضرورة الإدارة المالية في تلك المشاريع الصغيرة ، ووجوب توفير المحاسب من غير اعتماد صاحب المنشأة على نفسه في تسجيل ونظم المحاسبة .


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