الأرصاد: عودة الأمطار الخميس القادم - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد: عودة الأمطار الخميس القادم
توقع محمد فائز الشهري،مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية،أن تعاود حالة المطر الخميس القادم، وتستمر ليومين، وتكون خفيفة بعكس السابقة حسب التوقعات الجوية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بإرسال التقارير لهم، بالإضافة إلى رسالته للمواطنين بمتابعة الموقع الإلكتروني لـ “الهيئة” على الإنترنت، خاصةً الإنذار المبكر.
وقال الشهري أن معدل الأمطار بلغ 77.6 ملم، الخميس الماضي، فيما وصل معدلها يوم الجمعة 52.2 ملم في مرصد الظهران، بإجمالي 129.8 ملم، الذي يقع بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية، حيث يعد أعلى معدل سجّله مرصد الشرقية في السنوات الـ 10 الماضية مقارنةً بـ 2007م التي بلغ فيها المعدل 28.5 ملم.
وأشار إلى إن معدل أمطار مرصد الدمام -الواقع في مطار الملك فهد الدولي- أقل بكثير من مرصد الظهران، لأن أغلب السحابة المطرية من جنوب المطار وعلى الدمام، والخبر، والظهران، والثقبة، حيث يمثل مرصد الظهران تقريبًا 80% من الدمام، والخبر، والظهران، والثقبة‘مضيفا أن الحالة المطرية استمرت 20 ساعة متواصلة، من الساعة 5 عصر الخميس إلى 12 ظهر الجمعة، بمعدلات متفاوتة، حيث إن بعض الساعات تكون 18 ملم، وأخرى 1 وبعضها 9 ملم.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10541 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم اجعلها امطار خير و بركه وعم بنفعها العباد والبلاد وجعلها سقيا رحمه وخير لا سقيا عذاب
اللهم اجعلها على السهول والهضاب ومنابت الاشجار واروي بها الارض وانتبت بها الزرع وادر بها الضرع
اللهم انا نسألك ان تنبت بها الكلاء ليستفيد منه اهل الحلال من الاغنام والابل ليتركوا شراء الاعلاف الفاسده
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله محمد رسول الله
الفهد[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب ..
اللهم عم بنفعها ارجاء البلاد .
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحه لكل الاهالي في المنطقه الشرقيه لاتودون عيالكم المدارس يوم الخميس والي ماعنده عمل او شغله ضروريه يقعد في بيته ازين الارض غرقانه مويه واقل نسبه مطر راح تغرق الدنيا انا عن نفسي حتى الدوام ماني رايح له
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
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جملة
( بها فساد عظيم )
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أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابو محمد[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الله يجعلها امطار خير وبركه