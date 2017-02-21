أعضاء شورى يطالبون بإنشاء ممر علوي للنساء في المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب أعضاء مجلس الشورى أمس بإنشاء ممر علوي للنساء في المسجد النبوي الشريف بطريقة مستورة، لتمكينهنَّ من زيارة الروضة الشريفة من دون مضايقة المصلين، علاوة على تحويل مياه زمزم إلى عبوات معلبة، للحد من إهدار استخدام حافظات المياه والكاسات البلاستيكية.

كما طالبوا بإنشاء جامعة تابعة للحرمين الشريفين، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، لتعزيز الوسطية والاعتدال، وتكون مختلفة عن الجامعات الإسلامية بالمملكة.

وقال الدكتور صالح الشهيب لابد أن تكون الجامعة وسطية وفاعلة لنقل صورة الأمن والأمان للعالم، وفي التواصل مع الآخرين بالعالم، وإنشاء أوقاف لها لتكون ذات استقلال مالي وإداري، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه الجامعة سيصب في رؤية المملكة 2030.