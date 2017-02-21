أعضاء شورى يطالبون بإنشاء ممر علوي للنساء في المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

أعضاء شورى يطالبون بإنشاء ممر علوي للنساء في المسجد النبوي
طالب أعضاء مجلس الشورى أمس بإنشاء ممر علوي للنساء في المسجد النبوي الشريف بطريقة مستورة، لتمكينهنَّ من زيارة الروضة الشريفة من دون مضايقة المصلين، علاوة على تحويل مياه زمزم إلى عبوات معلبة، للحد من إهدار استخدام حافظات المياه والكاسات البلاستيكية.
كما طالبوا بإنشاء جامعة تابعة للحرمين الشريفين، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، لتعزيز الوسطية والاعتدال، وتكون مختلفة عن الجامعات الإسلامية بالمملكة.
وقال الدكتور صالح الشهيب لابد أن تكون الجامعة وسطية وفاعلة لنقل صورة الأمن والأمان للعالم، وفي التواصل مع الآخرين بالعالم، وإنشاء أوقاف لها لتكون ذات استقلال مالي وإداري، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه الجامعة سيصب في رؤية المملكة 2030.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10541 ] نشر منذ 3 شهور
ما فيه داعي تزور او تصلي المرأة في الروضه ولم يذكر التاريخ الاسلامي ان النساء كانت تصلي في الروضه الشريفه ثم كيف سيكون وضع الممر العلوي لروضه الشريفه كي تأتي المرأة للروضه ؟ هذا يعني انك محتاج دور كامل ليجلس النساء قباله الروضه وسيكون الامام والمأمون يؤدون الصلاه تحت الممر
يا ليتك يا سعاده العضو تطالب بشي يخدم المواطن . مع الاسف اكثر الاعضاء يحملون شهادات كبيره ولكن بدون عقول و لا وعي ولا ادراك بما يحتاجه المواطن
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله محمد رسول الله
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
جامعة الحرمين بالمدينة المنورة
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
جامعة طيبة/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
ريحونا والتفتو للقضايا المهمه
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
ريحونا والتفتو للقضايا المهمه ربما الى اقترح مازار مسجد الرسول ولا يعرفه