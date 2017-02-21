السماح للوزراء والشوريين بالتسجيل في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

السماح للوزراء والشوريين بالتسجيل في حساب المواطن
قال المهندس ماجد العصيمي مستشار التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية والمشرف على حساب المواطن أنه يحق للوزراء وأعضاء مجلس الشورى التسجيل في حساب المواطن.
وأوضح فيما يتعلق بما إذا كانوا يستحقون الدعم من عدمه أن هذا يعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا وقتها.
وأضاف أن أي شاب يملك مسكنا خاصا -أي مستقل عن والده في السكن-، باستطاعته التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، حتى وإن تجاوز عمره الـ 50 عاما فلا يستحق الدعم مضيفا أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلاب أو موظفين، يمكنهم وضع الإثبات أيا كان (صكا أو عقدا أو فاتورة)، يثبت أنه في سكن مستقل حتى يتمكن من التسجيل.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
كلمة حق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10541 ] نشر منذ 3 شهور
الوزراء والاعضاء في مجلس الشورى جميعهم من اصحاب الملايين ….
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههه
حلوه ولله
ابوكم كم راتب اعضاء الشورى ؟؟؟؟؟؟؟؟
هذولي المفروض تاخذون منهم مو تعطونهم
نستهبل على بعض ههههههههههه
ولله شين وقوايت عين
اصلا لين الحين ماعرفت وش فايدة مجلس الشورى
ايه ترانا مانسينا بيض الحبارى هههههههههههههههههههههه
على كم الطبق لو سمحتو
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههه
حلوه ولله
ابوكم كم راتب اعضاء الشورى ؟؟؟؟؟؟؟؟
هذولي المفروض تاخذون منهم مو تعطونهم
نستهبل على بعض ههههههههههه
ولله شين وقوايت عين
اصلا لين الحين ماعرفت وش فايدة مجلس الشورى
ايه ترانا مانسينا بيض الحبارى هههههههههههههههههههههه
على كم الطبق لو سمحتو
عجايب[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
ماهم في حاجةدعمك يامسكين
والظاهر الهدف من التسجيل في البوابه غير ما ذكر والله يسمعنا خير
hsalsati[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لاتعليق
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
المواطن السعودي
و من يحمل هوية وطنية
عليك التسجيل في حساب المواطن واثبات الدخل الاهم الدخل ومصدرة
هناك من المواطنين والمتزوج من المواطنة او المجنسة يؤجرون حساباتهم البنكية لشركات وافراد
تم القضاء ع التحايل النظامي بتحويل الممتلكات والاموال بأسم الزوجة اوالابناء واثبات العكس
حساب المواطن سيكون اجباري التسجيل خلال شهور وسيفرض تعاملات الدولة عن طريقة للمواطنين
تم القضاء ع التستر والفساد المالي وغسيل الاموال والتحويلات واصحاب الذمم الوسيعة والضعيفة
وسيطبق قانون من اين لك هذا
اصحاب الثروات المالية والعقارية ستواجهون خلال الاربع سنوات القادمة تنشيف لم يسبق له احد
بعد فسحة اربع عقود
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعز
آل سعود يارب
همسة
قاتل الله الحسد ما أعدله
بدأ بصاحبه فقتله!
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعز
آل سعود يارب
همسة
قاتل الله الحسد ما أعدله
بدأ بصاحبه فقتله!
عبود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
على اساس عضو الشورى والوزير يمسك طابور بالمحطه ويعبي بنزين اخضر. البنزين على حساب المواطن اسف اقصد على حساب الدوله. ماهو دافع شي عضو الشورى والوزير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 3 شهور
طعم وكل الشعب اكله