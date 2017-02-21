السماح للوزراء والشوريين بالتسجيل في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال المهندس ماجد العصيمي مستشار التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية والمشرف على حساب المواطن أنه يحق للوزراء وأعضاء مجلس الشورى التسجيل في حساب المواطن.

وأوضح فيما يتعلق بما إذا كانوا يستحقون الدعم من عدمه أن هذا يعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا وقتها.

وأضاف أن أي شاب يملك مسكنا خاصا -أي مستقل عن والده في السكن-، باستطاعته التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، حتى وإن تجاوز عمره الـ 50 عاما فلا يستحق الدعم مضيفا أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلاب أو موظفين، يمكنهم وضع الإثبات أيا كان (صكا أو عقدا أو فاتورة)، يثبت أنه في سكن مستقل حتى يتمكن من التسجيل.