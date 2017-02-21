ضبط عصابة يمنية أحتجزت 30 رهينة للمطالبة بفدية مالية فى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط عصابة يمنية أحتجزت 30 رهينة للمطالبة بفدية مالية فى جدة
ألقت الأجهزة الأمنية فى جدة القبض على عصابة مكونة من أربعة يمنيين احتجزوا 30 رهينة من الرجال والنساء من بني جلدتهم ومن جنسيات أفريقية، مطالبين أقاربهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مقيم يمني حول احتجاز شقيقه القادم من اليمن، ومساومته لسداد 5300 ريال لفك احتجازه في استراحة بمنطقة الخمرة جنوبي جدة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل على تتبع كافة المعلومات التي أشير إليها في البلاغ ونجح رجال الأمن في جنائية جدة بإيهام العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لهم للحفاظ على حياة الرهائن، في وقت تحركت الفرق الأمنية لحسم المواجهة، إذ انتشر عشرات رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد بداخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة بأنهم من ذوي المحتجزين، طالبين منهم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال.
تم تطويق الاستراحة من قبل الجهات الأمنية، ليتضح أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، جميعهم من الجنسية اليمنية، يتناوبون على حراسة الرهائن، إذ عُثر في إحدى الغرف على ثلاثة محتجزين، فيما المفاجأة الأخرى أنه تم العثور على ٢٧ محتجزا آخرين (رجال ونساء)، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن.
تم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين،وضبط الجناه وإعداد محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
مع الاسف اليمنيين يسرحون في البلد بدون حزم صارم ضدهم مستغلين ضيافة المملكة لهم
هؤلاء مفسدون ويعلمون الرعاع السير على خطاهم ( بتر يد ورجل من خلاف ) مفسد في الارض
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10541 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء مجنانيين وبدون عقل بسبب ادمانهم القات بكثره
في البلاد ويحتجزون 30 شخص ويطالبون بالفديه من ذويهم
هل وصل الغباء لديهم الى هذه الدرجه ؟ يمكن يفكرون حالهم في اليمن بلا حكومه ولا آمن
هؤلاء من المؤكد انهم من اتباع الحوثي الحقير امرهم بجلب الاموال بأي طريقه بعد ما توقف الدعم المجوسي عنه وعن اتباعه المغفلون
هذه العصابه يجب ان يقام عليهم حد الحرابه في الشرع وهو القتل والتخلص من شرهم
زائر143[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء باختصار شديد ، اشتروا هؤلاء المتسللين من مهربين سعوديين ، مثلاً يشترون الشخص بمقابل 2500 الى 3000 ويبيعونهم كفدية تدفع من أقارب هؤلاء المتسللين بمبلغ كالذي ذكر في الخبر ، وهكذا .
محب الوطن[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف الشديد لابد من حكومتنا الرشيده النظر في سلوك بعض اليمنيين في الاسواق وفي غيرها فاصبحوا لايبالون باحد تحرش بالنساء وهذا شاهدته مرارا بام عيني وياليت يلغوا عمل اليمنيين في الاسواق بالذات النسائيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء هم اليمنيين ……… بلدهم ضائع ومسلوب وعندنا يمارسون الارهاب
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
اليمنيين …وما ادراك ماليمنيين
مشاكلهم كثيره ..وحاقدين على البلد واهلها.
وللاسف يتواجدون بكثره خاصه في الاسواق والحلات النسائيه.
وخاصه في الرياض في القؤيه الشعبيه وهم اكثر من النمل، وياليت التجاره تسوي زياره سريه للمحلات وخاصه في اسواق القؤيه الشعبيه في الرياض في الدخل المحدود، وسوف ترى العجب.
بل اصبحوا يجلسون امام المحلا في الممرات ونسائنا ليس امامهم طريق الا المرور امام هؤلاء السفله.
اتمنى ان يصل الخبر الى وزارة التجاره.
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
تعديل
اقصد اسواق القريه الشعبيه
في حي الدخل المحدود بالرياض.
ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
شعب نسبه قليله جدا الي عندهم عقول
قادم[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 3 شهور
من المفروض قتلهم مباشرة دون تاخير لأنهم مفسدون في الارض
قادم[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 3 شهور
من المفروض قتلهم مباشرة دون تاخير لأنهم مفسدون في الارض
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
ع المقيمين والمجنسين
احترام انظمت المملكة العربية السعودية
وممارسة هواياتهم في بلدانهم
الفهد[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 شهور
جهود جبارة من الجهات المختصة اللهم لك الحمد ..
العقوبة الصارمة الله الله فيهم ..
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
القصاص هوه العقاب المناسب لهذه العصابه لانها ارتكبت جريمه تخطت كل الحدود
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
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أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 3 شهور
يوجد للأسف الشديد في الأحياء الداخلية خاصة مدينتي الرياض وجدة أعداد كثيرة جدا من المتخلفين من مختلف الجنسيات وبدون أي رقيب أوحسيب،فمثلا:_
منطقة البطحاء في الرياض شبه إحتكار لممرات المشاة أو الرصيف وبأعداد ليست بالقليل مابين (( الجنسية اليمنية والبنقالية)) منطقة الكبري والأحياء المجاورة.
وفي مدينة جدة حي البلد والأحياء المجاورة. وفي سوق الميناء((الصواريخ )) إلخ.
ولانستغرب لو حدث منهم مثل هذه الأفعال.
الواقع[ عدد التعليقات: 4252 ] نشر منذ 3 شهور
الحل هو ترحيلهم الى حدود عمان وكذلك توزيعهم في كامل اليمن اذا كانوا من انباع مناطق الحوثي وعفاش
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
السجن 30 سنة وفي السجن الاستفادة منهم في اعمال شاقة في مشاريع سفلتة الطرق او تكسير حجار الجبال و بدون راتب وبعدها اعادتهم لليمن كمهندسين جبال واحجار
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اسجنوهم ونظفوا البلد من هالاشكال 😤😤