ضبط عصابة يمنية أحتجزت 30 رهينة للمطالبة بفدية مالية فى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية فى جدة القبض على عصابة مكونة من أربعة يمنيين احتجزوا 30 رهينة من الرجال والنساء من بني جلدتهم ومن جنسيات أفريقية، مطالبين أقاربهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مقيم يمني حول احتجاز شقيقه القادم من اليمن، ومساومته لسداد 5300 ريال لفك احتجازه في استراحة بمنطقة الخمرة جنوبي جدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل على تتبع كافة المعلومات التي أشير إليها في البلاغ ونجح رجال الأمن في جنائية جدة بإيهام العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لهم للحفاظ على حياة الرهائن، في وقت تحركت الفرق الأمنية لحسم المواجهة، إذ انتشر عشرات رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد بداخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة بأنهم من ذوي المحتجزين، طالبين منهم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال.

تم تطويق الاستراحة من قبل الجهات الأمنية، ليتضح أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، جميعهم من الجنسية اليمنية، يتناوبون على حراسة الرهائن، إذ عُثر في إحدى الغرف على ثلاثة محتجزين، فيما المفاجأة الأخرى أنه تم العثور على ٢٧ محتجزا آخرين (رجال ونساء)، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن.

تم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين،وضبط الجناه وإعداد محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.