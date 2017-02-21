مواطن يقاضي «البيئة» بدعوى تسببها في وفاة زوجته وإصابة ابنه بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شرية(صدى):

قام مواطن يدعي صالح عزان آل خزيم بمقاضاة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدعوى تسببها في حادثة مرورية أدت إلى وفاة زوجته وإصابة ابنه.

وأكد المواطن أن الحادثة وقعت حين ترك فرع الوزارة حفرة لأحد مشاريعه وسط طريق الملك عبدالله العام في نجران مفتوحة، دون أن يضع حولها لوحات إرشادية وتنبيهية للعابرين موضحا أن ابنه كان يقود المركبة مع والدته وفوجئ بالحفرة أمامه دون سابق إنذار، وحين حاول تفاديها اصطدم بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلاب المركبة ووفاة الزوجة وإصابة ابنها بجروح.

وقال أنه علم أن المقاول تسلم المشروع بالباطن، من آخر رسا عليه العطاء، وعمل على شق الأسفلت وأحدث حفرة تركت مفتوحة تصطاد العابرين، لافتا إلى أن زوجته راحت ضحية إهمال الشركة في عدم وضع لوحات إرشادية وتنبيهية حول الحفرة.

وتابع: «الحادثة قضاء وقدر، لكنّ هناك إهمالاً كبيراً واستهتاراً من قبل المقاول المنفذ للمشروع الذي وضع حفرة وسط الشارع العام دون وضع إشارات تحذيرية للسائقين أو إشارات ضوئية تحذر السائقين»، لافتا إلى أنه سيرفع قضية ضد المتسبب في وفاة زوجته التي تركت له خمس بنات وأربعة أولاد، كما أصيب ابنه في الحادثة.